Serie D, penultima curva del 2023. Il Trapani a valanga sulla Gioiese mantiene la vetta, Siracusa resta in scia. La Reggio Calabria sbanca San Cataldo

Penultima giornata del girone d’andata in serie D. Copertina che va, di diritto, al Trapani che si laurea con 90 minuti d’anticipo campione d’inverno.

Senza storia il match contro la Gioiese assoluto sparring partner al Provinciale. Otto reti dei granata, tutto fin troppo facile, ad aprire le danze Sbrissa, raddoppio di Mascari, primo tempo chiuso sul parziale di 5-0 con la rete di Palermo e la doppietta di Marigosu. Nella ripresa Bova, ancora Sbrissa e Samake fissano il punteggio sull’8-0.

Vantaggio di 4 punti che rimane immutato anche perché il Siracusa non stecca l’appuntamento dell’Esseneto. Due gol che portano la doppia firma di Giuliano Alma, dopo una prima mezzora di sofferenza per gli aretusei che rimangono comunque in scia al Trapani.

Perde, invece, contatto la Vibonese che in casa non va oltre l’1-1 contro il Portici. Alla rete di Staropoli risponde la rete del solito Maione.

Perdono contatto Real Casalnuovo e Licata, rispettivamente, contro San Luca e Castrovillari. Punti preziosi, in chiave salvezza, per le calabresi. Polveri bagnate per il Licata al “Mimmo Rende” di Castrovillari. Giornata di appannamento anche per il Real Casalnuovo che va in rete, dopo appena un minuto, con Vivacqua, pareggio giallorosso ad opera di Giampaolo.

Ne approfitta la Reggio Calabria che balza al 4°posto violando il “Valentino Mazzola” di San Cataldo con le reti, nel secondo tempo, di Bolzicco e Rosseti.

Blitz esterno del Città di Sant’Agata che batte il Ragusa a domicilio con il colpo di testa di Nagy che vale, a 20 dal termine, 3 punti pesantissimi per i biancazzurri.

Due gol per parte tra Locri e Acireale. Etnei che sprecano il doppio vantaggio, firmato Cicirello, Locri che spaventa i granata con la rete di Costa, e poi acciuffa al 90’ la parità con il tiro a giro di Leveque che rimette il match in equilibrio.

Meno di 72 ore di attesa per la 19esima giornata, ultima del girone d’andata. La nostra goal collection dà appuntamento a giovedì per commentare l’ultimo turno di calcio giocato del 2023