Superlega, Ceferin ironizza: "Torneo a due club. E' un progetto più chiuso di quello del 2021"

Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita. Oggi abbiamo avuto l’ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso, e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto» Così il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, in conferenza stampa in remoto dopo la sentenza di oggi della Corte di Giustizia dell’Ue. «Loro possono creare quello che vogliono, e io spero che inizino presto questa competizione con due club - dice ancora Ceferin -. Spero che sappiano ciò che stanno facendo, ma non ne sono sicuro». Secondo Ceferin «la cosa più importante è che il calcio rimane unito, lo dimostra il fatto che qui sono presenti tutti i principali rappresentanti del calcio europeo». «Il progetto della Superlega - continua il presidente dell’Uefa - non comprende i principi del merito sportivo. Puoi essere o non essere parte del sistema. Il progetto della Superlega presentato oggi è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021».