Superlega, la rivincita di Andrea Agnelli. "Fino alla fine". E poi cita gli U2

«Fino alla fine». Andrea Agnelli, grande fautore della Superlega, si prende la rivincita, commentando con il motto degli ultimi anni bianconeri la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Su X pubblica parte del testo di un celebre brano degli U2, "Where the streets have no nam", chiudendo con 'Love football’. La canzone del gruppo irlandese è un richiamo al senso di libertà: «Voglio correre, voglio nascondermi, voglio abbattere i muri che mi trattengono».

«Voglio arrivare e toccare la fiamma dove le strade non hanno nome - prosegue il testo della canzone degli U2 citata da Agnelli, citata in lingua originaria -. Voglio sentire la luce sul volto. Voglio vedere quella nuvola di polvere svanire senza lasciare traccia. Voglio ripararmi dalla pioggia avvelenata. Dove la strade non hanno un nome».