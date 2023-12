Zlatan Ibrahimovic si diverte a Miami: spettacolare rovesciata in spiaggia VIDEO

La nuova vita da dirigente del Milan, i primi passi respirando il campo non da giocatore in occasione del match che ha visto i rossoneri impegnati a Salerno prima di Natale. Ora però a poche dal match di San Siro con il Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic delizia i fan con una spettacolare rovesciata effettuata in spiaggia a Miami.

Il campione svedese, 42 anni, sta trascorrendo le feste natalizie in Florida e ha mostrato quanto ancora sia in forma realizzando questo spettacolare gesto atletico.