Napoli con le polveri bagnate, il Monza resiste. Ranieri fa volare la Fiorentina

Napoli - Monza 0-0

Napoli (4-3-3): Meret 7 (29' st Contini 6); Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Anguissa 6, Lobotka 6 (40' st Simeone sv), Zielinski 5.5 (26' st Gaetano 6); Zerbin 6 (26' st Lindstrom 6), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6. In panchina: Idasiak, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Cajuste. Allenatore: Mazzarri 5.5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5, D’Ambrosio 6 (31' st Cittadini 6), Gagliardini 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Akpa-Akpro 6 (18' st Bondo 6), Pessina 4.5, Pereira 5.5 (1' st Birindelli 6); V. Carboni 6 (12' st Colpani 6.5), Mota 5.5; Colombo 5.5 (31' st Machin 6). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, F. Carboni, Maric, Kyriakopoulos, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5.5

Note: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni; circa 50.000 spettatori presenti. Al 23' st Meret para un rigore calciato da Pessina. Espulso dalla panchina al 38' st Mazzarri, per proteste; espulso dalla panchina al 49' st Palladino per proteste; espulso dalla panchina al 51' st Maric per proteste. Ammoniti: Juan Jesus, Di Lorenzo, Gaetano, Kvaratskhelia, Pereira, Birindelli, Cittadini, Bondo. Angoli: 10-1 per il Napoli. Recupero: 0'; 6'.

Il Napoli non riesce a scacciare la crisi e nell’ultima gara del 2023 non va oltre un pareggio con il Monza. Allo Stadio Maradona finisce 0-0 senza particolari emozioni, con i partenopei che per la terza gara di fila (Coppa Italia compresa) non vanno a segno, rischiando addirittura un nuovo ko sul rigore fallito da Pessina. La squadra di Mazzarri agguanta momentaneamente la Roma a 28 punti, mentre gli uomini di Palladino, reduci da due sconfitte di fila, tornano a smuovere la classifica salendo a quota 22. Il primo squillo del match è della formazione ospite, che al 12' calcia verso la porta con Pedro Pereira trovando la deviazione in corner della difesa. I partenopei, un pò troppo contratti nelle fasi iniziali di gara, con il passare dei minuti provano a guadagnare metri per costruire qualcosa di interessante, facendosi vedere pericolosamente solo al 40': Mario Rui propone un bel cross da sinistra, Anguissa anticipa un difensore e calcia al volo trovando la respinta di Di Gregorio. Al 45' prova a mettersi in proprio Kvaratskhelia, che si accentra sul destro e dal limite mette di poco a lato. Il georgiano ci riprova ad inizio ripresa dopo uno scambio con Raspadori, stavolta però sbaglia calciando addosso al portiere con tutto lo specchio a disposizione. L’episodio che potrebbe incredibilmente cambiare il match arriva al 66': Mario Rui colpisce di braccio in area sul tiro del neo entrato Colpani, l’arbitro fischia il penalty per il Monza ma Pessina lo batte malissimo facendosi ipnotizzare da Meret. Il Napoli prova a prendere coraggio, carica a testa bassa nel finale e nel recupero ci riprova con Gaetano, che calcia trovando un’altra buona risposta di Di Gregorio. Al triplice fischio resiste lo 0-0.

Fiorentina - Torino 1-0

Marcatore: 37' st Ranieri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6, Milenkovic 6.5, Ranieri 7.5, Biraghi 5 (32' st Parisi sv); Arthur 5.5 (19' st Nzola 6), Duncan 5.5; Ikonè 5.5 (39'st Sottil sv), Bonaventura 6 (39' st M.Quarta sv), Kouame 6.5; Beltran 6 (19' st Nzola 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Mina, Pierozzi, Barak, Lopez, Amatucci, Infantino, Brekalo. Allenatore: Italiano 7

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (42' st Seck sv), Buongiorno 6, Rodriguez 5.5; Bellanova 7 (33' st Vojvoda sv), Ricci 6.5 (16' st Linetty 6), Ilic 6.5, Lazaro 6; Vlasic 6 (33' st Djidji sv); Pellegri 5.5 (16' st Sanabria 5.5), Zapata 5.5 In panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Soppy, Gineitis, Karamoh, Radononijic. Allenatore: Juric 5.5

Arbitro: La Penna di Roma 5.5

Note: serata umida, terreno in ottime condizioni. Spettatori paganti: 32915 Incasso: 682909 euro. Espulso al 21' st. il vice allenatore viola Daniel Niccolini per proteste. Ammoniti: Biraghi, Ranieri, Ikonè, Ricci. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 1' pt, 5' st.

La Fiorentina continua a volare, batte il Torino di misura nell’ultimo match dell’anno ed ottiene il quinto risultato utile consecutivo in campionato (4 vittorie ed un pareggio). Al Franchi finisce 1-0 grazie al colpo di testa di Ranieri nel finale di gara: la squadra di Italiano aggancia momentaneamente il Milan al terzo posto a 33 punti in piena zona Champions League, mentre i granata di Juric tornano a perdere dopo oltre un mese restando inchiodati a quota 24. Migliore l’avvio dei granata che tentano subito di prendere in mano il pallino del gioco, proponendosi con insistenza nei pressi dell’area viola. La prima vera occasione ospite però arriva solo al 25': Ricci propone un bel cross calciando in area una punizione, Zapata stacca di testa e chiama Terracciano alla risposta. Il portiere dei toscani è bravo anche al 37', quando si distende per salvare un destro di Lazaro dall’altezza del dischetto. Prima del riposo la prima chiara palla gol della Fiorentina porta la firma di Ikone, che prova a superare Milinkovic dopo un retropassaggio errato di Tameze, ma il portiere ospite è bravo ad opporsi al tiro. Nella ripresa la gara si fa molto tattica e priva di emozioni: nonostante vari tentativi nessuna delle due squadre sembra riuscire a sfondare, ma all’83' ci pensa Ranieri a piazzare il colpo da tre punti per la Viola, indovinando un bel colpo di testa su cross di Kayode dalla destra.