Cosenza, il mercato non dipende dall'eventuale cambio in panchina. Ecco i tre giocatori che cerca Gemmi

Dopo lo stand-by (quantomeno apparente) tra le ultime ore del 2023 e le prime del nuovo anno (coincise con il 49esimo compleanno del direttore sportivo Roberto Gemmi), il Cosenza compirà le ultime riflessioni sul futuro di Fabio Caserta. Il tecnico vive un limbo nel quale prima di lui sono terminati già altri suoi colleghi all’ombra della Sila. La gestazione della valutazione ha seguito i tempi ai quali ha abituato il club durante il regno Guarascio. Considerati i precedenti, pertanto, è lecito attendersi un rinnovo della fiducia per l’allenatore di Melito Porto Salvo.

L’imprevedibilità però è un’altra caratteristica insita nel dDa dei Lupi nell’ultimo decennio. Escludere un ribaltone dell’ultim’ora non è completamente da scartare. Da domani, poi, la parola passerà nuovamente al terreno di gioco. Meroni e compagni avranno poco meno di due settimane di tempo per risolvere le difficoltà evidenziate recentemente. Il 2024 del Cosenza, complici i rientri di Marras (già avvenuto part-time contro il Como) e Canotto (rimasto ancora fuori dopo l’infortunio al flessore rimediato contro la Ternana), dovrebbe comportare il passaggio al 4-3-3. Un sistema di gioco che si adatta alla conformazione della rosa. Il 3-5-2, che potrebbe comunque non essere accantonato immediatamente, è da considerare un disegno temporaneo.

Mercato. Il calciomercato offrirà l’opportunità di recuperare i pezzi mancanti per aumentare la qualità generale dell’organico. Si parte da un livello superiore agli anni appena trascorsi in archivio ma, nonostante ciò, rimane la necessità di correggere il tiro in alcuni settori del terreno di gioco. Il ds Gemmi, lo scorso 11 dicembre, ha lasciato trapelare la sua intenzione di mettere mano sul pacchetto arretrato. Il grave infortunio di Martino, che sarà operato nei prossimi giorni, ha aumentato l’urgenza di operare sulle corsie basse. Il Cosenza avrà due laterali nuovi, uno per ogni lato del rettangolo verde. Oltre a questi, poi, si unirà al gruppo un difensore centrale.

La ricerca del Cosenza, nel mercato di gennaio (che comincia ufficialmente oggi), si estenderà a centrocampo. I silani aggiungeranno un calciatore di struttura e sostanza in grado di svolgere le due fasi di gioco. Il piano dei silani passa anche attraverso l’inserimento di Florenzi e Canotto, due elementi che fin qui non hanno dato quanto preventivato durante le strategie estive.

Calendario. Il Cosenza dovrà “sopportare” una seconda parte di campionato con un avvio in salita. Nelle prime dieci giornate del girone di ritorno, i rossoblù affronteranno sette della fascia sinistra della classifica. I silani, fino al secondo weekend di marzo, devono macinare punti per non lasciarsi attanagliare dalla paura e dalla frustrazione. Il calendario in questo senso non si preannuncia soft perché costringerà la squadra bruzia a fare i conti con Cremonese (quinta), Venezia (secondo), Sudtirol (quindicesimo), Pisa (tredicesimo), Modena (ottavo), Lecco (sedicesimo), Sampdoria (decima), Parma (primo), Catanzaro (settimo) e Cittadella (quarto). Una fase in cui sarà importante contenere i contraccolpi per garantirsi un finale in crescendo, capace di regalare una nuova soddisfazione in riva al Crati.