Il Crotone si proietta alla sfida col Catania di Lucarelli. Ecco le priorità di Zauli

Terminate le vacanze, gli Squali si ritroveranno oggi pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della prima gara del girone d’andata, in programma domenica 7 alle 18.30 allo “Scida” contro il Catania di Lucarelli. I siciliani occupano la decima posizione in classifica con 25 punti ottenuti nel girone d’andata. I pitagorici, invece, hanno effettuato il giro di boa al sesto posto della classifica con 32 punti. Zauli dovrà valutare la condizione degli infortunati Bove, Giannotti, bisognerà capire se e quando potrà rientrare D’Errico, mentre Gigliotti e Vitale dovrebbero essere arruolabili. Discorso a parte per Rojas che dovrebbe rientrare dopo aver chiuso il 2023 anzitempo in considerazione dell’impegno con la nazionale cilena Under 23.

Il tecnico rossoblù, che insieme al suo staff aveva dato dei programmi di allenamento da seguire durante gli otto giorni di vacanza, dovrà valutare tutto a 360 gradi anche perché contro il Catania non potrà contare sul contributo di Marco Tumminello che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo «per comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale». Al suo posto dovrebbe scendere in campo Vuthaj al fianco di Gomez.

E proprio oggi si accendono ufficialmente i riflettori sulla finestra invernale di calciomercato. Che chiuderà i battenti alle 20 del 31 gennaio. Il calciomercato per i calabresi sarà l’occasione per intervenire e rinforzare determinati reparti che, tra infortuni e cambio di modulo, sono andati parecchio in sofferenza.

Uno su tutti è sicuramente quello difensivo, ecco perché sarà fondamentale capire chi potrà essere recuperabile in breve tempo, in modo tale da poter intervenire sul mercato, con la speranza di riuscire ad inserire tasselli importanti per provare a disputare un campionato da protagonisti.