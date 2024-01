Serie D, nuovo anno vecche abitudini. Trapani, Siracusa e Vibonese forza 3. Rinviata a mercoledí Locri - San Luca

Riparte nel segno del 3 il massimo campionato dilettantistico. In vetta alla classifica vincono Trapani, Siracusa e Vibonese. Sono 3 le reti messe a segno, dato che accomuna le big del campionato.

Sul velluto il Trapani che archivia la pratica Ragusa dopo appena 45’ di gioco. Le reti di Cocco, Kragl e Sbrissa indirizzano il match dell’Aldo Campo.

I granata, ancora imbattuti, timbrano la 16esima vittoria stagionale e restano sintonizzati su ciò che accade al “De Simone” dove per un tempo il Siracusa rischia di imbarcare sotto i colpi di un Canicattì cinico e spietato. Le reti di Tedesco e Iezzi illudono i biancorossi che nel secondo tempo rimangono negli spogliatoi. Ne approfitta il Siracusa a cui bastano 3 minuti per mettere la freccia con le reti di Alma, Suhs e Forchignone.

Vince, sempre nel segno dei 3 gol, la Vibonese che non incontra particolari difficoltà nella trasferta contro la Gioiese andando a segno con Tandara, Puca ed Esposito.

A riposo Reggio Calabria e Sancataldese, reti bianche tra Portici e Real Casalnuovo, pari senza reti anche nel derby di provincia tra Licata e Akragas.

Ad un punto dalla zona Playoff il Città di Sant’Agata che non lascia scampo al Castrovillari. Primo tempo ad appannaggio dei biancazzurri, avanti di un gol con Alagna, allungo decisivo nel secondo tempo con le reti di Saverino e Marcellino.

Di misura il successo dell’Acireale sulla Nuova Igea Virtus. Alla mezzora della ripresa vale 3 punti la firma di D’Alessandris che piega un’Igea incappata nella sesta sconfitta consecutiva.

Rinviata San Luca-Locri, nel rispetto per il cordoglio della comunità giallorossa, termina qui la prima goal collection del 2024. Siamo solo agli inizi di un lunghissimo viaggio, il girone I di serie D vi dà appuntamento al prossimo weekend per la seconda giornata di ritorno.