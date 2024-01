Il Cosenza batte un doppio colpo, ecco un rinforzo sugli esterni e un innesto a centrocampo. Due cessioni

Nuovo acquisto per il Cosenza. Non è stata ancora data la notizia ufficiale, ma Bright Gyamfi può essere, ormai, considerato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è stato in forza al Potenza fino a questo momento.

Il terzino destro classe 1996, giungere in riva al Crati già nelle prossime ore. Difficile, però, per ora sapere se prenderà parte all’incontro di sabato. Dovrebbe trattarsi di un approdo a titolo definitivo in quanto il ragazzo andrà in scadenza a giugno e potrà essere messo sotto contratto per più anni dalla società guidata dal presidente Guarascio.

Intanto prosegue la marcia di avvicinamento del Cosenza alla sfida di sabato (ore 16.15 stadio “San Vito-Marulla”) contro il Venezia. Per tornare a fare punti in campionato, dopo le ultime due sconfitte consecutive (solo 2 i punti racimolati nelle precedenti 7 partite), contro una delle corazzate del torneo cadetto, bisognerà disputare una prova gagliarda evitando errori individuali. Un aiutino dalla dea bendata, poi, non guasterebbe. Anche a Cremona è salito il bottino dei legni colpiti, una costante da inizio stagione, con Tutino a guidare questa sfortunata classifica.

Report. Terzo giorno di lavoro per i lupi che ieri pomeriggio hanno continuato ad allenarsi per arrivare al meglio al prossimo match di campionato (riscaldamento al “Delmorgine” e partita a tema sul prato del “Marulla”). Una gara fondamentale per il proseguo della stagione dei silani e probabilmente anche per il tecnico Caserta. Nella seduta di ieri hanno continuato a lavorare a parte sia Meroni che Canotto.

Mercato. Archiviato il capitolo Gyamfi e quindi anche terzini considerando l’arrivo anche di Frabotta (ufficializzato dopo Camporese), i prossimi movimenti, in casa Cosenza, dovrebbero riguardare Jacopo Da Riva in entrata dall’Atalanta (attualmente il centrocampista classe 2000 è in prestito alla Reggiana) e il duo Zilli-Sgarbi in uscita. L’attaccante ha scelto la Spal in serie C, ma andrà in prestito, probabilmente con diritto di riscatto a favore dei ferraresi, mentre per il difensore, chiuso dall’arrivo di Camporese, si cercano soluzioni sempre nella serie minore.

Per il resto, rimane aperta la pista che porta al centrocampista offensivo Crnigoj (classe ’95 in prestito alla Reggiana ma di proprietà proprio dei Venezia). Altro capitolo spinoso è quello riguardante Aldo Florenzi. Valore aggiunto nello scorso campionato, quest’anno il lupacchiotto sta trovando pochissimo spazio (anche per colpa dell’infortunio patito proprio nella scorsa stagione). Su di lui sono puntati gli occhi di molte squadre, ma il Bari, qualora si dovesse decidere di cederlo, è quella che si è mossa prima. Per ora non ci sono notizie ufficiali in merito, ma vista le difficoltà di Forte e compagni in zona gol, non è da escludere che il ds Gemmi stia lavorando sottotraccia per rafforzare un reparto (sul taccuino del direttore un esterno e una punta?) che non sta dando quanto l’ambiente si aspettava in estate.