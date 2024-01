Calcio in lutto, le parole di Zoff: “Gigi Riva squisito, io e lui militari insieme”. De Sisti: “Un dio greco”

"Ho un ricordo straordinario, eravamo amici da tanto tempo, abbiamo fatto il militare assieme". Così Dino Zoff ricorda Gigi Riva, scomparso questa sera. "Era una persona squisita, forte, è dura commentare". Le parole di Bonimba "Era un amicone, non voleva mai stare da solo. Era una forza della natura, un grande". Così Roberto Boninsegna ricorda Riva, scomparso questa sera all’età di 79 anni. "Ho passato tanti anni con lui e quando sono arrivato a Cagliari all’inizio della mia carriera ho dormito due anni con lui. Non avevo l’auto, ero sempre con lui e siamo diventati amici sia in campo che fuori. Poi io sono tornato all’Inter e ci siamo ritrovati in Messico per quella bellissima esperienza". Il ministro Abodi affranto "Era molto più di Rombo di Tuono. Quel soprannome era legato alla sua cifra tecnica, ma oggi piangiamo l'uomo, il professionista legato a un calcio di altri tempi". Così Andrea Abodi, ministro dello Sport. "Il compito nostro è tenere in vita la speranza che il calcio possa mantenere quella dimensione umana, quell'attaccamento ai colori, e l’auspicio è che si possa concretizzare con l’inizio dei lavori dello stadio di Cagliari che sarà dedicato a Gigi Riva", ha aggiunto, raggiunto telefonicamente dal Tg1.

Gravina:«Sono scosso» «Sono scosso e profondamente addolorato per la morte di Gigi Riva. Il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale», afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina. La tristezza di Lippi «Grande persona, grande campione, sono veramente addolorato». Poche parole da parte di Marcello Lippi, per esprimere tutto il dispiacere dopo aver appreso la notizia della morte di Gigi Riva. «Rombo di tuono», come veniva chiamato il bomber del Cagliari, faceva parte come team manager della bellissima spedizione uscita vincente dei mondiali del 2006 a Berlino, quella guidata appunto da Lippi come commissario tecnico. De Sisti: «Un dio greco» La voce tradisce l’emozione e il dolore per la perdita di un amico, prima ancora che di un compagno di squadra. Giancarlo De Sisti ricorda Gigi Riva, «questa sorta di dio greco che per molti di noi, non soltanto per i ragazzini dell’epoca, era un mito».