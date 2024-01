Ciao per sempre Gigi Riva: piange il Cagliari, piange la Nazionale. Mancino naturale, oltre un gol di media a partita

Una media di oltre un gol ogni due partite, uno dei calciatori italiani più forti di sempre. E sul campo di pallone due grandi amori: il Cagliari e la Nazionale. Se ne va Gigi Riva, il sardo (d’adozione) più famoso nel mondo, il cui cuore ballerino non ha retto più. Classe 1944, nativo di Leggiuno, comune del varesotto con meno di quattromila anime, "Rombo di tuono", come lo soprannominò Gianni Brera, ha sempre preferito i fatti alle chiacchiere, trascinando a suon di reti (21) il Cagliari di Scopigno allo storico scudetto della stagione 1969-1970 e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria degli Europei 1968 la Nazionale, con la cui maglia detiene ancora oggi il record, difficilmente battibile nei tempi moderni, di 35 reti in 42 partite ufficiali (ad una media realizzativa di 0,83). Centottanta centimetri per 78 chilogrammi, potenza unita alla classe per una miscela unica nel suo genere, Riva occupava la 74esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista "World Soccer" e doveva molto della sua fama proprio ai colori rossoblù, ai quali era così legato da aver assunto anche la presidenza del club per pochi mesi, nella stagione 1986-1987, per poi essere nominato presidente onorario a fine 2019.

Mancino naturale, numero 11 stampato sulla pelle come un tatuaggio, ala sinistra di ruolo adattatosi poi al mestiere di centravanti, Riva iniziò il suo percorso di fuoriclasse nelle giovanili del Laveno Mombello (1960) per poi passare al Legnano (1962), con cui esordì in pratica nel calcio che conta. Il salto, ovviamente, nel Cagliari, con cui militò dal 1963 al 1976, un’intera vita calcistica, bandiera e capitano di un popolo così geograficamente distante dalle sue terre ma assai simile alle sue doti di tenacia e abnegazione. Forse ha solo un rammarico, Riva, guardandosi alle spalle. Non certo il secondo (dietro Rivera) e terzo posto (dietro Muller e Moore) nelle edizioni 1969 e 1970 del Pallone d’Oro, e nemmeno l’aver solo sognato Bologna e Inter, le corazzate dell’epoca, prima dell’approdo in Sardegna, che non volle lasciare nemmeno per le lusinghe della Juventus di Boniperti, ma forse quella piazza d’onore ai Mondiali di Messico 1970. E non solo per la finale persa con il Brasile, ma anche per quelle due reti valide nella sfida con Israele che un guardalinee distratto gli tolse. Dandogli però la rabbia giusta per la doppietta nei quarti ed il gol in quella semifinale storica con la Germania, quella del momentaneo 3-2. Una delle tante prodezze di una vita sempre in prima linea.