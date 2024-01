Serie D: strappo in vetta del Trapani che vince in rimonta sulla Vibonese e allunga a +5 sul Siracusa sconfitto dall'Igea

Presto per parlare di fuga ma i recenti risultati, la vittoria del Trapani, in casa della Vibonese, e la caduta del Siracusa, potrebbero rivelarsi un crocevia decisivo per la vittoria del girone I di serie D.

Granata che aumentano il vantaggio, il più importante da inizio campionato, salito a 4 punti con una gara ancora da giocare. Una vittoria che in pochi avrebbero pronosticato, a conclusione dei primi 45’ di gioco, ad appannaggio della Vibonese avanti con le reti di Favetta e Ciotti.

Nella ripresa il Trapani si scioglie, la Vibonese esce di scena e in appena mezzora il copione è ribaltato. In cattedra gli uomini migliori, Convitto riapre la partita, mattatore assoluto Andrea Cocco che si porta il pallone a casa firmando una tripletta, in mezzo la rete di Kragl.

Mentre il Trapani dilaga, il Siracusa perde l’imbattibilità impantanandosi al “D’Alcontres Barone” in casa di una Nuova Igea reduce da ben 7 sconfitte consecutive. Il piazzato di Aliperta vale il momentaneo 1-0 aretuseo, l’Igea non demorde e nella ripresa mette la freccia con le reti di Longo e Di Piedi.

Si interrompe la striscia di 5 vittorie consecutive per la Reggio Calabria fermata, al Granillo, dal San Luca. Giallorossi avanti con la rete di Pelle, amaranto che nel secondo tempo agguantano il pareggio con Perri.

Blitz esterno del Sant’Agata che si regala tre punti in chiave Playoff. Accade tutto nella prima frazione di gioco con le reti di Alagna e Nagy.

Ritorna a sorridere, dopo 2 mesi di digiuno, il Licata che batte a domicilio il Locri per 3-0 con le reti di Calaiò, Rotulo e Saito. Medesimo punteggio al “Saraceno” tra Canicattì e Gioiese. Seconda vittoria consecutiva, meno altisonante rispetto al derby contro il Licata dello scorso mercoledì, ma ugualmente pesante. A timbrare il successo ci pensano Sidibe, Pussetto e Bonilla.

Vince il Ragusa, all’Esseneto, contro l’Akragas. Due gol nella ripresa, firmati Romano-Maltese che regalano il primo successo del nuovo anno agli iblei.

Tre punti di capitale importanza per la Sancataldese che supera il Portici per 2-0 con i gol di Zerbo e Scalia.

Goal collection che tira il fiato e vi dà appuntamento al prossimo lunedì per riannodare i fili di un campionato che potrebbe avere svoltato.