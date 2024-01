Altra "bischerata" di Allegri sul duello Juve-Inter: "Noi giovani come Sinner, loro sono più Djokovic" VIDEO

«Chi tra Juve e Inter assomiglia di più a Sinner e chi a Djokovic? L’unica cosa che potrei dire è che noi siamo più giovani come età e saremo Sinner, mentre loro sono Djokovic. Ma non so sennò poi la prendono male, sono permalosi...": è la battuta del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l’Empoli.

Per Allegri è presto anche per definire Inter-Juve il match scudetto: «La partita con l’Inter non la chiamerei scontro diretto, mancano ancora tante partite oltre a questa del 4 febbraio. La chiamerei Inter-Juventus, non scordiamoci che il Milan può rientrare nella lotta scudetto. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo fare tre punti domani e dobbiamo restare in equilibrio»