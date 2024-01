Serie D: 24a giornata (finalmente) in campo 18 squadre, il Trapani veleggia verso la serie C. Il Siracusa supera la Reggio Calabria con la punizione di Alma, perde contatto la Vibonese fermata sul pari dal Castrovillari

Correva il primo di novembre, il Lamezia Terme vinceva la sua ultima partita prima di ammainare bandiera bianca. Per la prima volta, dopo 88 giorni, la goal collection del girone I di serie D ritorna a viaggiare a pieni giri con 9 turni e 18 squadre, tutte, in campo, nessun riposo osservato.

Non cambia però il copione, in vetta alla classifica, col solito Trapani che risolve la pratica Akragas per 4-1. Granata in vantaggio già dopo 5’ con l’incornata di Crimi, conto chiuso nei minuti finali del 1°tempo con l’uno due di Convitto e Kragl. Ospiti che accorciano le distanze con Casadidio, poker servito ad un quarto d’ora dalla fine da Andrea Cocco.

Resta in scia il Siracusa aggrappato alla rete su punizione di Giuliano Alma. Azzurri che la spuntano contro la Reggio Calabria, di misura, perde contatto la Vibonese che non va oltre l’1-1 in casa del Castrovillari.

Entrambi i gol giungono nel primo tempo, alla rete del solito Ciotti, risponde Cosenza.

Vince e si diverte il Città di Sant’Agata, al “Biagio Fresina” contro il Canicattì. Pregevoli le reti di Squillace e Capogna, tra le file biancazzurre, tardiva la rete a 5 dal termine di Loza.

Seconda affermazione consecutiva per il Licata che ritrova le reti del suo bomber principe Calogero Minacori. La doppietta del bomber gialloblù stende la Sancataldese e riporta il Licata a 3 punti dalla zona Playoff.

Weekend che registra la vittoria, nell’anticipo del sabato, del Ragusa sul Real Casalnuovo. Le reti di Cardinale e Oddo permettono al Ragusa di balzare all’8°posto, Casalnuovo a cui non basta lo squillo del solito Reginaldo.

In fondo alla classifica vittoria pesantissima della Nuova Igea Virtus sul campo del Portici che chiude in vantaggio di una rete il primo tempo. Giallorossi a cui bastano 20’ per mettere la freccia: le reti di Biondo, Trombino e nel finale di Ordonez regalano i 3 punti all’Igea.

Muove un colpo il Locri che batte la Gioiese per 3-0 con la doppietta di Marsico, intervallata dalla rete di Pappalardo.

Pari acciuffato over time per l’Acireale che va sotto a San Luca, con la rete di Pelle al quarto d’ora della ripresa, ma agguanta il pareggio su calcio di rigore trasformato da Zuppel.

Serie D che ritorna in campo mercoledì, nuovo turno infrasettimanale, tour de force eccezion fatta per Vibonese e San Luca che tireranno il fiato. Tre partite in 7 giorni che si completeranno, come di consueto, con il weekend che chiuderà il cerchio di una settimana ricca di emozioni.