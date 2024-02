Turno infrasettimanale in Serie D: il Trapani passa allo scadere sul Casalnuovo, Siracusa in rimonta ad Acireale. Pari tra Reggio Calabria e Portici

Emozioni al cardiopalma, nel turno infrasettimanale del girone I di serie D, e vittoria all’ultimo respiro del Trapani che va sotto allo “Iorio” contro il Real Casalnuovo in vantaggio con Piga. Granata che vedono le streghe, agguantano il pareggio con il colpo di testa di Convitto e al 5’ di recupero la ribaltano con Bolcano, gol che scatena le polemiche dei padroni di casa che lamentano un’entrata decisa di Cocco non sanzionata dall’arbitro.

Vittoria pesante dei granata, che mantengono inalterato il distacco col Siracusa, che non senza soffrire batte, allo stadio Aci e Galatea, l’Acireale per 2-1. Parte forte la squadra di Cacciola, avanti dopo 1’ con Vacca, Acireale che rimette le cose apposto nel recupero del primo tempo con l’iniziativa solitaria di Zuppel, aretusei che passano con cinismo e opportunismo con la rete di Domenico Maggio.

A riposo la Vibonese, che adesso dista 12 punti dalla vetta, pareggio ricco di emozioni al “Granillo” tra Reggio Calabria e Portici. Due volte avanti gli azzurri, guidati da mister Condemi, con Zanoni e Orefice, pari amaranto firmato dalla doppietta di Mungo.

Tutto nel primo tempo tra Locri e Città di Sant’Agata. Alla rete di Aquino, per i siciliani, risponde Chiricosta per il definitivo 1-1.

È un Licata da montagne russe, una Nuova Igea Virtus che ritorna on fire al “D’Alcontres”. Quattro le segnature, tutte nel primo tempo, ad opera di Ferrigno, Calafiore, Longo e Biondo.

Vittoria di misura della Sancataldese contro la Gioiese che annuncia però, a mezzo stampa, la cessione al gruppo Martino Costruzioni. In campo basta e avanza la rete di Calabrese, tre punti che danno un po' di tregua all’ambiente verde amaranto.

Fragoroso successo dell’Akragas, all’Esseneto, contro il Castrovillari. Cinque gol, in rete Marrale, Puglisi, Di Mauro, Litteri e Cipolla. Per il Castrovillari, rete della bandiera, di Scognamiglio.

Frizzante la sfida del “Saraceno” con il Canicattì che ha la forza per ribaltare l’iniziale vantaggio ragusano di Tuccio. Le reti di Loza, Bonilla e Iezzi fissano il punteggio sul 3-1 per gli uomini di Pidatella.

Termina qui la nostra goal collection, ma la serie D tornerà protagonista sui campi del nostro sud Italia ancora nel weekend per la 26esima giornata.