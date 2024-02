Napoli, verso l'esonero di Mazzarri. In arrivo il vibonese Calzona, già collaboratore di Sarri e Spalletti

Manca solo l’ufficialità ma Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Napoli. Secondo quanto si apprende, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di esonerare il tecnico toscano, che a metà novembre era stato ingaggiato per sostituire Rudi Garcia, affidando la squadra al duo composto da Francesco Calzona, in passato nello staff tecnico di Sarri e Spalletti, e Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e oggi collaboratore dello stesso Calzona in nazionale. Calzona, autorizzato al doppio incarico dalla Federazione slovacca (con cui ha centrato la qualificazione ai prossimi Europei) dovrebbe traghettare fino a giugno i partenopei assieme ad Hamsik. Dovrebbe tornare anche Francesco Sinatti, preparatore atletico durante la gestione Spalletti culminata con lo scudetto. Calzona farebbe così il suo debutto già mercoledì sera al Maradona, nell’andata degli ottavi di Champions col Barcellona.

Intanto, però, Mazzarri è in campo per l'allenamento, mentre De Laurentiis è a Roma: non sarebbero previsti incontri, al momento. Ma ormai sembra si tratti di una formalità.