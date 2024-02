Serie D giornata 27: il Siracusa cade a San Luca, il Trapani vola a +10. All'Igea il derby del tirreno

Ritornano le emozioni del girone I di serie D, ai box per una settimana per seguire da vicino il percorso della Rappresentativa LND Under 19 impegnato al Viareggio Cup, volata agli ottavi di finale dove ad attendere i ragazzi di Giuliano Giannichedda saranno i brasiliani dell’Ibrachina.

Weekend che, con molta probabilità, lascia un solco definitivo sul campionato con il Siracusa caduto nell’anticipo contro il San Luca. A decidere la rete nella ripresa di Diarra Aboubacar. Un passo indietro che lancia il Trapani che vince a Locri per 3-0 con le reti di Cocco, Sartore e Montini.

Distacco che sale a 10 lunghezze, granata ormai padroni indiscutibili del campionato, cade anche la Vibonese in casa del Real Casalnuovo che pur senza Reginaldo vince 2-1 con le reti di Buchicchio e Sarno, intervallate dalla rete del momentaneo 1-1 di Tandara. Campani si insediano nuovamente in zona Playoff, alle spalle della Reggio Calabria che vince il derby contro la Gioiese allenata dalla storica bandiera amaranto Ciccio Cozza. Passa, non senza brividi, la Reggio Calabria, con le reti di Perri e Zanchi, in mezzo la rete di Vasil.

Il derby della costa tirrenica messinese va alla Nuova Igea Virtus che batte il Città di Sant’Agata per 2-0. Giallorossi che passano al 17’ con il gol della domenica di Longo, autentica prodezza del 10 igeano che uccella Iovino con una palombella dai 50 metri. La rete del definitivo 2-0 porta la firma di Ordonez che chiude di fatto la sfida del D’Alcontres Barone.

Reti bianche, nell’altro derby siciliano, tra Sancataldese e Ragusa. Poker di reti del Canicattì che piega per 4-2 un generoso Castrovillari. Le reti di Loza e Camara indirizzano per due volte il match in favore dei racinari. Rossoneri che hanno la forza per reagire all’iniziale svantaggio con la rete di Atteo e che acciuffano il 2-2 con Dimitrov. Poi le reti di Bonilla e Salvia regalano 3 punti preziosissimi per l’11 di Orazio Pidatella.

L’Acireale si riconferma squadra in formissima, ancor di più tra le mura amiche. Piegato il Licata per 2-0. Decisive le reti di Lucchese e del solito Zuppel per timbrare la seconda vittoria consecutiva.

La goal collection vi dà appuntamento al prossimo weekend. Termina qui il nostro viaggio nella 27esima giornata del girone I di serie D.