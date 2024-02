L'Inter corre anche in Champions. Arnautovic piega l'Atletico Madrid nella bolgia di San Siro

Inter - Atletico Madrid 1-0

Marcatore: 34' st Arnautovic

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6 (25' st Dumfries 6), Barella 7, Calhanoglu 5.5, Mkhitaryan 5.5 (27' st Frattesi 6), Dimarco 6 (24' st Carlos Augusto 6); Lautaro 5.5 (43' st Sanchez 6), Thuram 6.5 (1' st Arnautovic 6.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Klaassen, Stankovic, Buchanan, Asllani. Allenatore: Inzaghi 6.5

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak 6.5; Witsel 6, Gimenez 6 (1' st Savic 5.5), Hermoso 6 (23' st Reinildo 5); Molina 6 (24' st Barrios 6), De Paul 6, Koke 6, Saul 5.5 (9' st Morata 6), Lino 6.5; Llorente 6, Griezmann 5.5 (33' st Correa 5.5). In panchina: Depay, Gabriel Paulista, Gomis, Moldovan, Riquelme, Vermeeren. Allenatore: Simeone 6

Arbitro: Kovacs di Carei 5.5

Note: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni, 73.709 spettatori presenti per un incasso complessivo lordo di 9.218.859 euro. Ammoniti: Frattesi, Carlos Augusto, Hermoso, Savic, Morata, Koke. Angoli: 3-2. Recupero: 1' pt, 5' st.

Una grande Inter riesce a battere l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A San Siro finisce 1-0 grazie alla rete di Arnautovic, entrato nel secondo tempo al posto dell’infortunato Thuram e protagonista di almeno altre due palle gol giganti fallite. Prestazione da applausi per la formazione di Simone Inzaghi, che forse avrebbe meritato anche qualcosa in più e che al Metropolitano, il 13 marzo, dovrà difendere un risultato comunque prezioso dalla voglia di rivalsa degli uomini di Simeone. Dopo una mezz'ora di gara molto tattica ed equilibrata, i nerazzurri provano a venir fuori nel finale di primo tempo creando tre buone occasioni. Due sono targate Lautaro Martinez che prima ci prova di testa (parata di Oblak), poi con un destro strozzato deviato in corner da Gimenez dopo un recupero e un bello spunto di Thuram. La terza invece è proprio opera del francese, che tenta una conclusione da fuori facile preda del portiere, infortunandosi anche alla coscia. Ad inizio ripresa è proprio il suo sostituto, Arnautovic, ad avere sui piedi la palla del vantaggio interista, ma la spreca su cross di Dimarco al termine di una grande azione in verticale.