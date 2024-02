Il Crotone perde incredibilmente a Foggia nel giro di 3 minuti e i rossoneri vincono 2-1

FOGGIA-CROTONE 2-1

MARCATORI: 19’st Zanellato, 43’st e 46’st Silvestro,

FOGGIA (4-3-3): Perina 6,5; Silvestro 7,5, Ercolani 6,5, Carillo 6 (28’st Tenkorang 5,5), Salines 6; Tascone 6,5, Odjer 6, Vezzoni 6; Rolando 6 (18’st Schenetti 6), Santaniello 6 (18’st Gagliano 6), Millico 6,5. All. Cudini 7

CROTONE (4-2-3-1): Dini 5; Rispoli 6, Battistini 6, Gigliotti 6 (1’st Bove 5), Giron 5,5; Zanellato 6,5, Vitale 6 (34’st Kostadinov 5,5); Tribuzzi 5, D’Angelo 6 (17’st Felippe 5,5) , D’Ursi 5,5 (1’st Comi 5,5); Gomez 5,5. All. Baldini 5

ARBITRO: Scatena di Avezzano 6

NOTE: Ammoniti: Silvestro, Gigliotti, Zanellato, Odjer, Tenkorang, Felippe, Ercolani, Giron. Angoli: 4-8. Recuperi 0’ pt e 5’ st

Finale incredibile allo “Zaccheria” col “nuovo” Crotone targato Baldini che, dopo avere pregustato la vittoria per circa venti minuti, grazie alla rete di Zanellato al 19’ della ripresa, nel giro di 3’ , al 43’ e al 46’, con la doppietta di Silvestro perde una gara che non sembrava essere in discussione. Avrà molto su cui lavorare il neo tecnico rossoblu’ che ha toccato con mano la difficolta’ di una squadra che, quando sembra avere tutto sotto controllo, nel giro di pochi minuti entra in un incredibile black out che condiziona inevitabilmente il risultato.