Serie D giornata 28: il Trapani non conosce soste, cade la Reggio Calabria a S.Agata. Rinviata a mercoledí Portici - San Luca

Tredici punti di vantaggio, ventitreesima vittoria in campionato per il Trapani che continua a dettare legge senza che nessuna squadra, fra le concorrenti, possa mettere in discussione il dominio dei granata. A riposo il Siracusa, il Trapani fa il suo, ma lo fa schiacciando la Sancataldese per 3-0. Le reti di Convitto e Palermo indirizzano il match, dopo un tempo di gioco, ci pensa Marigosu a chiudere il conto.

Ritorna alla vittoria la Vibonese, in casa contro il Canicattì, con i gol uno per tempo di Tandara e Castillo.

Stavolta è buona la vittoria del Città di Sant’Agata contro la Reggio Calabria. Allo scoccare dell’ora di gioco il mancino a giro di Capogna vale 3 punti che permettono ai siciliani di appaiare proprio gli amaranto al 4°posto.

Blitz esterno dell’Acireale che dà sostanza al grande momento di forma battendo la Gioiese a domicilio. Tre punti firmati da Giorgio Cicirello che torna a gonfiare la rete a distanza di 2 mesi dalla doppietta di Locri.

Un punto a testa per Ragusa e Nuova Igea Virtus nel segno della continuità per entrambe le squadre: nel primo tempo dagli 11 metri la trasformazione di Reinero, nella ripresa la beffarda palombella di Di Piedi vale il definitivo 1-1.

Medesimo punteggio anche tra Castrovillari e Locri, risultato che sostanzialmente serve pochissimo al Castrovillari che va sotto con la rete di Leveque ma rimedia, quantomeno, un punto con il pareggio quasi allo scadere di Conti.

Rinviata ad oggi, causa maltempo, la sfida tra Akragas e Real Casalnuovo, mentre si recupererà mercoledì la gara tra Portici e San Luca nel ricordo di Marco Pezzati, ragazzo che militava nel San Luca, scomparso tragicamente in un incidente stradale, cordoglio unanime da parte del mondo del calcio.

Goal collection che dà appuntamento al prossimo lunedì, per il punto sulla 29esima di campionato.