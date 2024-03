Serie D, 29esima giornata: Trapani inchiodato sullo 0-0 a Barcellona, accorcia il Siracusa. Bene Vibonese e Reggina

È presto per parlare di campionato riaperto ma quando il Trapani non vince fa notizia. Terzo pareggio in campionato per i granata guidati da Alfio Torrisi che non vanno oltre lo 0-0, al “D’Alcontres Barone” contro la Nuova Igea Virtus. Settimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che hanno cambiato passo a partire dal 2-1 contro il Siracusa.

Proprio gli azzurri battono il Portici per 2-0. Nei minuti finali le reti decisive di Vacca e Sarao, iniezione di fiducia fondamentale in vista delle prossime 10 sfide che mancano alla conclusione del campionato.

Vittoria piuttosto larga per la Vibonese nel derby calabrese contro il Locri. L’autorete di Aquino spiana la strada ai rossoblù che nella ripresa chiudono il conto con le reti di Ciotti e Gaeta.

Tris anche per la Reggio Calabria contro il Ragusa: primo gol in campionato di Provazza, su assist di Perri, nei secondi 45 di gioco l’incornata di Bolzicco e il contropiede di Marras mettono al sicuro la vittoria per gli amaranto che occupano il 4°posto in solitaria.

Vittoria dal sapore Playoff per l’Acireale che infila la quarta affermazione consecutiva. La rete dagli 11 metri di Zuppel stende il Città di Sant’Agata che rimane, comunque, al 5°posto davanti al Real Casalnuovo che ha riposato. Reti bianche al “Corrado Alvaro” tra San Luca e Licata, medesimo punteggio di parità tra Sancataldese e Castrovillari. Scoppiettante, invece, il derby di provincia tra Canicattì e Akragas. In vantaggio il Gigante su calcio di rigore trasformato da Litteri, biancorossi che ribaltano il copione nei minuti finali con Tedesco e al 94’ con Raimondi.

Termina qui la nostra goal collection, 12 gol, la più povera in termini di reti nelle 29 giornate fin qui disputate.