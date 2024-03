Serie D: giornata 30, tris del Trapani sulla Reggina. Siracusa a valanga sul Licata, alla Gioiese il derby contro il San Luca

La 30^ esima goal collection del girone I di serie D inizia dalla capolista che torna a vincere, al Provinciale, contro la Reggio Calabria. Sfida che i granata approcciano come nelle migliori uscite, passando in vantaggio con la sventola all’incrocio dei pali di Acquadro. Nella ripresa il Trapani chiude il conto con le reti di Cocco dal dischetto e di Convitto, rete della bandiera amaranto ad opera di Nino Barillà.

Non desiste il Siracusa che schianta al “Saraceno” di Ravanusa il Licata per cinque reti a zero. Azzurri che mettono la freccia con il tiro da fuori di Limonelli ma è nel secondo tempo che il Siracusa dilaga e il Licata si scioglie malamente. Ancora Limonelli, con un tiro da fuori, sigla il raddoppio, le reti di Sarao e di Vacca autore di una doppietta chiudono il conto sullo 0-5.

Reti bianche al “Razza” tra Vibonese e Sancataldese, un gol per parte tra Real Casalnuovo e Canicattì con la rete di Carnevale rimontata, nel recupero, dall’1-1 di Sidibe Aboubacar.

Si interrompe all’ Aldo Campo l’ottimo momento di forma dell’Acireale. Nella ripresa le reti iblee di Ejjaky e Porcaro, entrambi di testa, valgono 3 punti importanti per il Ragusa che appaia al 7°posto i granata a quota 40 punti. Un passo indietro per la Nuova Igea Virtus che non va oltre l’1-1 in casa del Castrovillari. Rete di Cosenza, tra le file rossonere, ci pensa Aveni over time ad evitare la sconfitta.

Gara dalle forti emozioni all’Esseneto tra Akragas e Locri. Calabresi avanti con Costa, gigante che ha la forza nella mezzora finale per ribaltarla con Grillo, Litteri e Cipolla.

Chiudiamo con la sfida salvezza tra Gioiese e San Luca. Vince per 2-1 la Gioiese che bagna nel migliore dei modi il rientro nel fortino del “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro. Le reti viola di Titizian e Zamani, in mezzo la rete del momentaneo 1-1 giallorosso di Apostu.

Termina qui la nostra goal collection, appuntamento che ritorna lunedì prossimo per una nuova scorpacciata di gol del girone I di serie D.