Il Catanzaro si regala un letargo in serenità: 1-1 a Brescia, Borrelli risponde a Biasci LE PAROLE DI VIVARINI

BRESCIA-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 46’ pt Biasci (C); 7’ st Borrelli (B)

BRESCIA (4-3-2-1) Avella 6; Dickmann 6,5, Cistana 5,5, Adorni 7, Jallow 6; Bisoli 6,5, Paghera 6 (18’ st van de Looi 6), Besaggio 6,5 (40’ st Bertagnoli sv); Galazzi 5,5 (1’ st Olzer 6), Bianchi 6 (28’ st Bjarnason 6); Borrelli 7 (40’ st Moncini sv). All. Maran 6

CATANZARO (4-4-2) Fulignati 6; Situm 6 (38’ st Oliveri sv), Brighenti 6,5, Antonini 6, Veroli 6,5; D’Andrea 6 (23’ st Brignola 6), Petriccione 7, Verna 6,5, Vandeputte 5 (38’ st Stoppa sv); Iemmello 5 (18’ st Ambrosino 6), Biasci 7 (23’ st Donnarumma 6). All. Vivarini 6

ARBITRO Cosso di Reggio Calabria 6,5

NOTE Spettatori 7.785 di cui circa 1.500 ospiti, incasso non comunicato. Ammoniti Cistana, Paghera, Petriccione e Brighenti. Angoli 9-6. Rec. 3’; 3’.

È un punto che vale doppio, perché il Brescia resta a meno 10 e quindi almeno il sesto posto è blindato. Perché il Palermo è agganciato al quinto (ma sta dietro per gli scontri diretti) e poi perché era fondamentale ripartire dopo il ko con la Reggiana, su un campo difficile come il “Rigamonti” e contro un avversario tosto. Il Catanzaro c’è e può godersi l’ultima sosta in completo relax dopo l’1-1 siglato dal gran gol di Biasci, bravissimo a liberarsi di Cistana per incornare l’assist perfetto di Petriccione (nel recupero del primo tempo), e dalla zuccata di Borrelli a inizio ripresa.