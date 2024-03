Serie D giornata 32: Siracusa fermato sull'1 a 1 a S.Agata non approfitta della sosta del Trapani, alla Vibonese il derby calabro sulla Reggina

Trentaduesima giornata in serie D, muove un solo passo in avanti il Siracusa che non va oltre l’1-1 in casa del Città di Sant’Agata. Pareggio agrodolce per l’11 di Gaspare Cacciola che va in vantaggio con Sarao, pescato da Russotto, rimontato dalla punizione vincente di Saverino.

Pareggio che sta benissimo al Trapani che osserva il turno di riposo e vede diminuire il proprio vantaggio a 10 lunghezze quando mancano solo 6 turni alla conclusione del campionato.

Consolida il 3°posto la Vibonese, prevalsa di misura sulla Reggio Calabria. A decidere la rete, nel primo tempo, di Ciro Favetta che fallisce anche dagli 11 metri un calcio di rigore.

Torna alla vittoria il Real Casalnuovo, nell’anticipo del sabato, contro la Sancataldese. Campani che occupano il 5°posto solitario con le reti di Buchicchio e Ruggero, in risposta alla rete verde-amaranto ad opera di Durmush.

Emozioni al cardiopalma tra Ragusa e San Luca. Calabresi che piazzano l’uno-due con Ficara, vantaggio che dura per oltre un’ora di gioco, finchè gli iblei non ribaltano il match con la doppietta di Reinero e la rete, in zona Cesarini, di Tuccio. Ragusa che adesso tocca il 7°posto in classifica, posizione che condivide con l’Acireale corsaro a Castrovillari con la rete al tramonto del primo tempo ad opera del solito Zuppel.

Vittorie pesantissime, oltre che nel punteggio, per Akragas e Canicattì. Il gigante batte la Nuova Igea Virtus con le reti di Litteri, Grillo e Gonzalez. Medesimo punteggio a vantaggio del Canicattì che batte il Locri grazie alle firme di Bonilla, Tedesco e Catania.

Vittoria di capitale importanza per il Portici che batte la Gioiese a domicilio per 3-2. Azzurri che mettono la freccia con Teyou e Mauri non molla la Gioiese che agguanta la parità con Vasil e Diogo Bebè prima della rete di Pio Schiavi decisiva a mezzora dallo scadere.

Goal collection che vi dà appuntamento al prossimo mercoledì in netto anticipo sul weekend di Pasqua.