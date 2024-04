Serie D, il Trapani batte il Siracusa nel big match e torna in serie C. La Reggina blinda i playoff

Trentaquattresima goal collection, nel girone I di serie D arriva l’aritmetica vittoria del Trapani che batte il Siracusa nello scontro diretto legittimando una superiorità a tratti schiacciante.

La rete di Balla decide la sfida del Provinciale giocata in notturna davanti ad una cornice di pubblico meritevole del grande ritorno tra i professionisti. Granata che ritornano in serie C, grandi meriti al Presidente Antonini che ha costruito una macchina da guerra, al tecnico Alfio Torrisi che ha gestito nel migliore dei modi un gruppo di calciatori che sta scrivendo, a suon di vittorie, una pagina indelebile del campionato di serie D.

Alle spalle, con il riposo osservato dalla Vibonese, il match clou di giornata è tra Real Casalnuovo e Reggio Calabria che termina con il successo degli amaranto per 1-0 targato Nino Barillà.



Muove un bel passo avanti anche il Città di Sant’Agata che batte piuttosto nettamente il Licata per 3-0 con la tripletta di Alagna.

In formissima il Ragusa che rifila due gol per tempo al Portici con le reti di Romano, Reinero, Cess e Eijjaki.

Uno a uno tra Akragas e Acireale: granata in vantaggio con Cicirello, pareggio che arriva in pieno recupero al 97’ con Rechichi.

Sconfitta indolore per la Nuova Igea Virtus che cade rovinosamente al Saraceno di Ravanusa contro il Canicattì. Biancorossi che vanno a segno con Sidibe, Salvia autore di una doppietta, rete giallorossa ad opera di Trombino, ci pensa Caserta a fissare il parziale sul definitivo 4-1.

Nell’anticipo del sabato vince il Locri sulla Sancataldese per 2-1. Lo scatto iniziale è verde amaranto con la firma di Varela, calabresi che la ribaltano con La Rosa dal dischetto e Marsico.

Carrellata di gol che terminiamo con il successo per 2-1 del Castrovillari sul San Luca. Rossoneri inguaiati ma che non demordono e vincono con la doppietta di Palma, San Luca che dimezza lo svantaggio con Apostu. Termina qui il nostro ampio focus sui gol della 34esima giornata, appuntamento al prossimo lunedì per la 35esima giornata del girone I di serie D.