Spettacolo Champions, il Barcellona ne fa tre al Psg a Parigi. L'Atletico Madrid batte il Borussia Dortmund

Il Barcellona si impone per 3-2 in casa del Paris Saint Germain, al termine di una partita spettacolare e giocata su ritmi infernali. Nell’andata dei quarti di finale di Champions League, al Parc des Princes, i blaugrana si impongono grazie alla doppietta di Raphinha e alla rete di Christensen; dall’altra parte, in casa Psg, non bastano le reti Dembelé e Vitinha in apertura di secondo tempo. L’inizio di partita è equilibrato ed entrambe le formazioni si alternano nel dominio del palleggio. Sin dai primi minuti non mancano le occasioni da gol e l'avvio del Psg è positivo. Col passare dei minuti, però, crescono anche gli spagnoli, vicini al gol al 22', quando Mendes salva sulla linea il colpo di testa di Lewandowski. Gli ospiti, a furia di provarci, trovano il vantaggio al 37', grazie alla rete di Raphinha: dopo un’uscita bassa di Donnarumma, il brasiliano raccoglie il pallone e segna l’1-0 a porta vuota. L’intervallo sembra essere una manna dal cielo per il Psg, decisamente poco lucido dopo lo svantaggio. Nella ripresa, infatti, la reazione dei parigini è rabbiosa e in cinque minuti i padroni di casa ribaltano i blaugrana.

Dopo appena tre minuti Dembelè pareggia con un potente mancino sotto la traversa; due minuti più tardi Vitinha, servito splendidamente da Fabian Ruiz, segna il 2-1. Xavi corre ai ripari, pescando dalla panchina Joao Felix e Pedri: proprio quest’ultimo, al 62', al primo pallone toccato serve l’assist per il 2-2, firmato ancora da Raphinha. Nel corso di una partita ricca di sorpassi e controsorpassi, il Barcellona torna in vantaggio al 77', ancora una volta con un neoentrato dalla panchina: su angolo di Gundogan, questa volta tocca a Christensen segnare di testa, approfittando della dormita della difesa francese. Il Barcellona tiene nel finale e porta a casa una vittoria pesante in trasferta, frutto dei cambi illuminanti di Xavi. Il ritorno è in programma per martedì prossimo all’Estadi Olimpic Lluis Companys.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak 6.5; Giménez 6, Witsel 6.5 (46' st Savic sv), Azpilicueta 6; Molina 5.5 (45' st Saul sv), Llorente 6, Koke 6.5, De Paul 7 (35' st Correa 5.5), Lino 7 (46' st Riquelme sv); Morata 6 (19' st Barrios 6), Griezmann 6.5. In panchina: Moldovan, Gomis, Gabriel, Hermoso, Reinildo, Lemar, Vermeeren. Allenatore: Simeone 6.5

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel 5.5; Ryerson 5.5, Hummels 5, Schlotterbeck 5, Maatsen 5; Emre Can 5.5 (39' st Özcan sv), Sabitzer 5.5 (39' st Reus sv); Adeyemi 6 (28' st Bynoe-Gittens 6.5), Nmecha 5.5 (1' st Brandt 6), Sancho 5.5; Fullkrug 5.5 (15' st Haller 7). In panchina: Meyer, Lotka, Wolf, Süle, Duranvilla, Moukoko. Allenatore: Terzic 5.5

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 5.5

Note: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni, circa 69.000 spettatori presenti. Ammoniti: Lino, Llorente, Giménez, Emre Can, Maatsen. Angoli: 8-8. Recupero: 1' pt, 5' st

Vince l’Atletico Madrid, che nonostante le diverse occasioni da gol non va oltre il 2-1 contro un Borussia Dortmund difensivamente fragile ma ancora vivo in ottica qualificazione. Al momentaneo doppio vantaggio firmato nel primo tempo da De Paul e Lino risponde negli ultimi dieci minuti di partita il subentrante Haller. Dopo appena cinque minuti di gioco è l’Atletico a trovare il vantaggio, sfruttando il clamoroso errore in uscita palla di Kobel e Maatsen che favoriscono la conclusione agevole di De Paul, liberissimo di siglare l’1-0. Confusione tra le fila degli uomini di Terzic, con la squadra di Simeone in controllo di gioco e avversari nel primo terzo di gara. È proprio al 32' che arriva il raddoppio dei colchoneros, ancora con un errore difensivo dei tedeschi, stavolta con il malinteso tra Hummels e Schlotterbeck a causare il recupero palla di Morata e il servizio di Griezmann per la conclusione di Lino che vale il 2-0. La prima vera occasione per il Borussia Dortmund arriva al 43', con il tracciante dalla distanza di Maatsen sul quale Oblak è reattivo a distendersi in tuffo.

In avvio di ripresa parte meglio il Dortmund, con un paio di tiri tentati da Sabitzer e Fullkrug ma stoppati bene da Oblak. Da un portiere all’altro, stavolta è Kobel, al 75', a tirare fuori il riflesso giusto per salvare sul tap in da due passi di Lino, libero sulla punizione di Griezmann ma non lucido a mettere in rete il 3-0. Nel finale di partita la formazione di Terzic riesce tuttavia a sfruttare una leggerezza dell’Atletico Madrid per accorciare le distanze: al minuto 81 è Haller a farsi trovare pronto sull'intervento difensivo scomposto di Molina e girare in porta il gol del 2-1. Moto d’orgoglio del Dortmund che negli ultimi minuti troverà anche due traverse con Bynoe-Gittens prima e Brandt poi, ma senza riuscire a pareggiare il risultato finale di 2-1 dal quale si ripartirà tra sei giorni nella gara di ritorno.