Serie D giornata 35: vittoria per le prime 4, quasi condannato il Castrovillari

Prosegue inarrestabile la marcia del Trapani, per nulla pago della vittoria già matematica. Granata che fanno la voce grossa anche a Portici. Netta affermazione, per 5-0, grazie alle reti di Marigosu nel primo tempo, Bollino, Montini, Samake e Kragl nella ripresa.

Ritorna a sorridere il Siracusa, in casa contro il Castrovillari, azzurri che la spuntano per 3-1 con i ritorni al gol di Alma, Russotto e Forchignone. Rete della bandiera rossonera ad opera di Khoris.

Di misura la vittoria della Vibonese sul campo del San Luca. Decide la rete, sul finir di primo tempo, di Ciro Favetta.

Largo successo della Reggio Calabria sul Canicattì. Amaranto che consolidano il 4•posto centrando i Playoff andando 5 volte in rete contro il Canicattì. Due volte a segno Provazza, il solito Nino Barillà, Renelus e Dervishi.

Frena il Città di Sant’Agata che non va oltre il 2-2 in casa della Gioiese, ultima della classe. Due volte in vantaggio, i siciliani, con le reti di Alagna e Mincica, calabresi che per due volte ritrovano la parità, con Titizian e nel recupero con Chazarreta.

Uno a uno tra Acireale e Real Casalnuovo che condividono il sesto posto a 48 punti. Un gol per tempo, campani avanti con Carnevale, granata in gol con la magia di Zuppel che incanta lo stadio Aci e Galatea.

Torna a vincere il Licata che scaccia la crisi e tocca quota 40 punti. La doppietta di Rotulo, nella prima mezzora di gioco, è decisiva per allentare la corsa del Ragusa.

Cala il poker la Nuova Igea Virtus mandando agli inferi il Locri: bomber di giornata Sebastiano Longo, autore di 3 reti, e attuale vice capocannoniere del girone I di serie D con 16 gol, chiude il conto Di Piedi.

