Sospiro di sollievo per N'Dicka: il calciatore della Roma dimesso dall'ospedale di Udine

Evan N'Dicka è stato dimesso dall’ospedale di Udine dov'era stato ricoverato in seguito al malore durante Udinese-Roma. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie. Gli accertamenti completati nella giornata di oggi hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione. Si attende la nota di As Roma.

Fino a poco prima delle dimissioni, a fare compagnia al calciatore c'era il difensore e connazionale ivoriano Hassane Kamara.

Il quadro clinico di Evan N'Dicka, dimesso dall’ospedale di Udine, alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata è compatibile con un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Lo fa sapere la Roma in una nota. Il giocatore adesso effettuerà ulteriori controlli nella Capitale. «Sono stati effettuati anche controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca», aggiunge il club giallorosso che ha ringraziato l'Udinese, l’arbitro Pairetto, il pubblico presente allo stadio e il personale medico sanitario «per la grande professionalità e disponibilità». «Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita», conclude la nota della Roma.