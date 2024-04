Cristiano Ronaldo vince il braccio di ferro, la Juve dovrà pagare quasi 10 milioni

Cristiano Ronaldo ha vinto l'arbitrato contro la Juve sulla vicenda stipendi. Il club bianconero dovrà pagare 9.774.166,66 euro al campione portoghese, in base a quanto stabilito - accogliendo parzialmente la domanda formulata da CR7 - dal lodo arbitrale di Lega, Figc e Associazione calciatori, che ha così «accertato la responsabilità precontrattuale della Juventus». Il contenzioso tra Cr7 e la sua ex società si riferisce ad alcune mensilità che il calciatore non aveva ricevuto, a causa della manovra stipendi, nel periodo del Covid. Ronaldo aveva chiesto quasi il doppio, ma la somma, che la Juve dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno, è stata dimezzata in quanto, secondo l’arbitrato, il giocatore avrebbe avuto un concorso di colpa.