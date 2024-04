Conference League, la Fiorentina domina e vince: è in semifinale

Serata speciale per la Fiorentina: i viola battono al Franchi per 2-0 il Viktoria Plzen e conquistano la semifinale di Conference League, per il secondo anno consecutivo. Ma la vittoria aiuterà anche l’Italia a schierare cinque squadre in Champions League, grazie al ranking Uefa.

Angoli: 18 a 2 per la Fiorentina.

Espulsi: Cadu per gioco falloso.

Ammoniti: Ranieri, Reznik per gioco falloso, Chory, Nico Gonzalez per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 19.418, incasso 449.548 euro.

Vittoria rotonda, sofferta, ma che nel conto finale poteva essere molto più ampia per le occasioni create da Nico Gonzalez e compagni, e per i legni colpiti. E pensare che Vincenzo Italiano prima della gara ha dovuto rinunciare a Bonaventura (neppure in panchina) per una caviglia dolorante, e a Nzola per motivi personali.

Buon primo tempo della Fiorentina, sul piano del gioco fatto di velocità e qualità e sul piano delle occasioni gol, almeno quattro create ma nessuna concretizzata. Al 5' gran lavoro di Kouame sulla sinistra, palla dentro deviata al volo da Belotti ma trova il portiere del Viktoria Jedlika che si supera e dice di no all’attaccante viola con una parata incredibile.