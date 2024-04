De Rossi ha conquistato (la) Roma, l'annuncio della società: “Avanti con lui anche nella prossima stagione”

La storia d’amore tra la a Roma e Daniele De Rossi non finirà questa stagione. La società giallorossa ha confermato la volontà di proseguire il suo rapporto con il tecnico, comunicando: "Siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro", questo quanto si legge sul comunicato della società giallorossa. È la notizia che tutti i tifosi della squadra giallorossa aspettavamo, il giusto encomio per il lavoro di De Rossi che, dal 16 gennaio scorso (ovvero quando è stato annunciato come allenatore al posto di Josè Mourinho), ha ridato entusiasmo e gioco a una squadra che sembrava alla deriva in quel momento. Quei 29 punti in 20 partite, conditi dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dei cugini della Lazio, non erano un risultato tollerabile per una rosa competitiva come quella giallorossa. In poco meno di tre mesi De Rossi ha cambiato completamente le sorti della stagione della Roma: 11 vittorie 2 sconfitte e 4 pareggi (se consideriamo anche i 20' restanti del match contro l’Udinese) il bilancio fino a questo momento.