Calendari sempre più fitti, Calcagno (Aic): “Infortuni destinati ad aumentare”

«Sulla questione calendari siamo molto preoccupati. Non tutelare la salute dei calciatori, la parte più bella del nostro mondo, è un autogol. A questi ritmi avremo un ulteriore incremento esponenziale degli infortuni e riguarderanno sicuramente i top player; è una strada che non ci porterà lontano": lo dice il presidente Aic Umberto Calcagno, confermato oggi dall’assemblea elettiva, rispondendo ad una domanda riguardo il fitto calendario delle squadre di Serie A. «Stiamo parlando infatti di ragazzi che devono preparare partite ogni tre giorni - spiega - senza di fatto allenarsi; è qualcosa che non può più andare in questa modalità. La sosta invernale serve, è necessaria per il riposo, per il recupero di energie e forze per poi andare meglio».