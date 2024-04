L'Inter è campione d'Italia: arriva lo scudetto che vale la seconda stella

Milan-Inter 1-2

RETI: 18' pt Acerbi, 4' st Thuram, 35' st Tomori.

MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Calabria 4, Gabbia 6, Tomori 6.5; Musah 6 (32'st Okafor sv), Adli 5.5 (23'st Bennacer 6), Reijnders 5 (7'st Giroud 6), Loftus-Cheek 5 (23'st Chukwueze 6.5), Hernandez 5; Pulisic 5, Leao 5.5. In panchina: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Pobega, Jovic. Allenatore: Pioli 5.5.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 7, Acerbi 7, Bastoni 6.5 (43'st De Vrij sv); Darmian 6.5 (39'st Dumfries 4), Barella 7 (32'st Frattesi sv), Calhanoglu 7 (39'st Asllani sv), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7 (33'st Carlos Augusto sv); Martinez 5.5, Thuram 7.5. In panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Buchanan, Klaassen, Sanchez, Arnautovic, Sensi. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Espulsi: al 48'st Hernandez e Dumfries, al 49'st Calabria. Ammoniti: Barella, Martinez, Hernandez, Gabbia, Tomori, Inzaghi (all). Angoli 4-3 per il Milan. Recupero: 1' pt, 5'+3' st.

Inter campione d'Italia. Il successo nel derby con il Milan per 2-1 vale lo scudetto n.20 e la seconda stella. Per la prima volta lo scudetto viene deciso dal derby di Milano e per la prima volta quello di questa sera è il sesto consecutivo conquistato dai nerazzurri: apre al 18' un colpo di testa di Francesco Acerbi, poi una formazione reinventata da Stefano Pioli non basta per evitare una sconfitta dolorosa (1-2) completata dal raddoppio di Marcus Thuram al 50'. La squadra di Simone Inzaghi dilata così fino a 17 punti il vantaggio sui cugini, uno squarcio non sanabile con cinque giornate ancora da disputare. Il gol decisivo arriva su calcio d'angolo di Federico Dimarco con torre di Benjamin Pavard, poi Lautaro Martinez si divora il raddoppio - tiro alto - e Rafael Leao lo imita con una conclusione debole e centrale in contropiede. A inizio ripresa Thuram porta a spasso Fikayo Tomori per diversi metri e segna il raddoppio, con lo stesso centrale inglese che a 10' dalla fine dà qualche speranza con un gol in mischia. Finale ad alta tensione: nel recupero espulsi Theo, Dumfries e Calabria.