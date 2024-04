Viali aspetta il Bari: “I pugliesi domani si giocano tutto? Anche il Cosenza. Ho buone sensazioni”

Una gara da sei punti. Perché, in certe partite, la differenza tra vincere e perdere è notevole. Ne è consapevole l'allenatore del Cosenza. «Loro dovranno dare il tutto per tutto? Mi preme precisare che ci giochiamo tutto anche noi e mi piace guardare in casa nostra. Una gara da affrontare con grande attenzione. Il Bari ha qualità al di là della classifica», afferma Viali alla vigilia del match contro i Galletti. «Dobbiamo ripartire da Reggio Emilia in quanto ad atteggiamento. Abbiamo cercato di cancellare l'ultima prestazione, tenendoci solo la determinazione. Gara molto complicata all'orizzonte. In casa il Cosenza fa tanta fatica? Delle statistiche non mi interessa, perché adesso ci giochiamo qualcosa di grandissimo. Dobbiamo essere bravi a capire il perché del nostro exploit in Emilia. La squadra ha mostrato l'atteggiamento giusto e deve essere una base di partenza per il match con il Bari. Le sensazioni sono positive, in settimana abbiamo martellato sull'aspetto mentale. I pugliesi? Loro contro il Pisa hanno giocato un'ottima partita e giocato un secondo tempo importante. Hanno le idee chiare e possono variare durante la partita. Giocare per il pari? Questa squadra non sa fare calcoli, dobbiamo spingere per i novanta minuti».