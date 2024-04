Cosenza, inizia il tris da brividi in una settimana. Ma niente calcoli con il Bari, dentro Calò LE PROBABILI FORMAZIONI

Conseguire un risultato positivo per rimanere a distanza di sicurezza dalle avversarie. Viali, nella conferenza stampa di ieri mattina, ha fatto riferimento ai 7 giorni in cui il Cosenza si gioca tutto. «Noi, come qualsiasi altro avversario, perché la Serie B è sempre così, non c’è nulla di scontato», ha sentenziato l’allenatore silano. Tre partite: Bari, Ascoli e Spezia. Nove punti in palio e la classifica che può mutare in un senso o nell’altro. Per questa ragione, il tecnico ha insistito tanto sull’aspetto mentale in questi giorni trascorsi tra la trasferta contro la Reggiana e il match odierno contro i biancorossi.

«Di Reggio Emilia voglio vedere soltanto la stessa determinazione, per il resto non dobbiamo più pensare a quella partita perché rischiamo di farci del male. Dobbiamo giocare a full come abbiamo fatto contro di loro, altrimenti non sarà semplice. Il Cosenza non è capace di fare calcoli, deve giocare per vincere. Mantenendo lo stesso atteggiamento avuto nello scorso turno allora abbiamo maggiori possibilità di fare bene».

La vittoria al “Marulla” manca ormai da tre mesi ma ciò non lo preoccupa. Anzi. «Non abbiamo più tempo per pensare alle statistiche, non mi interessa questo fattore. Dobbiamo scendere sempre in campo con la stessa fame. Contro il Bari sarà una partita molto complicata». Il tecnico di Vaprio d’Adda ha esaltato le qualità degli avversari: «Non hanno sicuramente una classifica positiva ma ciò non deve illudere perché hanno giocatori importanti, d’esperienza ed in grado di fare la differenza. Contro il Pisa hanno fatto un’ottima prestazione, dopo una prima mezz’ora con qualche difficoltà. Tenteranno di ripetere quanto fatto, vogliono rispondere alle critiche ma noi dovremo avere quantomeno le stesse motivazioni perché anche il nostro obiettivo è tutt’altro che raggiunto».