Il Milan vira su Lopetegui: l'ammazza-italiane guru del 4-3-3. Ecco qual è la filosofia di gioco del tecnico basco

Nell’anno successivo si trasferisce al Porto. In Portogallo rimane per un anno e mezzo, fino all’esonero di gennaio 2016. Chiude la sua esperienza lusitana senza titoli.

La sua carriera però riparte forte perché in estate è scelto dalla Rfef per prendere le redini della Spagna, dopo l’addio di Vicente Del Bosque. Il percorso di qualificazione al Mondiale è brillante: nessuna sconfitta, primo posto nel girone. A pochi giorni dall’inizio della competizione in Russia, tuttavia, si registra un clamoroso finale. Il presidente della Rfef Luis Rubiales lo esonera ad un giorno di distanza dell’ufficializzazione del suo passaggio al Real Madrid dopo il Mondiale.

Per Lopetegui, oltre al danno alla beffa. Il suo ritorno alla Casa Blanca, infatti, è povero di risultati. Sergio Ramos e compagni non decollano e l’esonero giunge già ad ottobre.

Riparte nella stagione successiva da Siviglia. In biancorosso arriva circondato da un clima di forte scetticismo. I tifosi sono contrari alla scelta operata dal ds Monchi. Una decisione però che si dimostrerà azzeccata perché al primo anno, condizionato dal Covid, gli andalusi aggiungono un’altra Europa League alla propria bacheca, la sesta.

E Lopetegui fa piangere ancora l’Italia: dopo aver eliminato nei quarti la Roma, in finale supera per 3-2 l’Inter di Antonio Conte. A livello personale vince il premio Miguel Muñoz, quale miglior allenatore della Liga (in campionato chiude terzo, a pari merito con l’Atletico).

L’anno successivo rimane fino a poche giornate dalla fine in lotta per la conquista del titolo, chiudendo la stagione con 77 punti, record di sempre degli hispalenses in Liga.

Raggiunge la qualificazione alla Champions anche nella stagione 2021-2022 ma il suo Siviglia cala da marzo in poi, dando i primi segnali di deterioramento. Ed infatti il corso successivo si apre in modo fallimentare e ad ottobre Lopetegui viene esonerato al termine della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Lopetegui lascia il campo in lacrime (il suo addio era già previsto prima della partita), in un Pizjuán che gli riserva applausi scroscianti e cori. L’esatto opposto di quando era arrivato.