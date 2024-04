La Fiorentina dilaga, con il Sassuolo è festival del gol: 5-1

NOTE : Serata tiepida; terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori : 22.575. Ammoniti : Martinez Quarta, Comuzzo, Tressoldi, Thorstvedt. Angoli: 9-3 per la Fiorentina. Recupero: 0'; 0'.

Il Sassuolo, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, deve fare i conti con le assenze : ai già infortunati Berardi e Castillejo, si è aggiunto Defrel, infortunatosi ieri a causa di un problema muscolare. Tre minuti di gioco e la Fiorentina va subito vicina al vantaggio con un angolo battuto da Duncan che tira direttamente in porta ma trova la respinta in volo di Consigli che gli nega il gol. Come previsto nelle attese i viola fanno la partita, mentre il Sassuolo cerca di essere pericoloso in contropiede. Al 15' Fiorentina di nuovo vicina al gol: Sottil scende bene sulla destra, entra in area e mette il pallone al centro per l'accorrente Kouame che in scivolata cerca di mettere dentro ma arriva con un attimo di ritardo.

La Fiorentina vince, stravince, per 5-1 contro il Sassuolo e agguanta il Napoli all’ottavo posto in classifica, con i viola che devono recuperare la gara contro l'Atalanta. Una gara dove il risultato dice tutto, con la Fiorentina padrona del campo dall’inizio alla fine. E il passivo per il Sassuolo poteva essere ancora più ampio se i viola fossero stati più precisi. Italiano è costretto a centellinare le forze dei suoi giocatori, in vista anche della semifinale di andata della Conference League giovedì al Franchi contro il Bruges, e per questo decide di dare spazio dal primo minuto al portiere Christensen, e a Parisi, Arthur e Barak, mentre deve rinunciare all’infortunato Mandragora e all’indisponibile Nzola.

Ma è solo questione di secondi, perché al 17' la Fiorentina passa in vantaggio: Sottil riceve palla all’incrocio delle righe, si accentra, saltando due giocatori, e indirizza la palla sull'angolo basso alla sinistra di Consigli. Fiorentina che continua a premere sul piede dell’acceleratore, cercando il secondo gol senza rischiare in fase difensiva. Al 28' viola che vanno vicini al raddoppio con un’azione solitaria di Parisi che sulla destra di libera di due avversari e poi cerca in diagonale l’incrocio dei pali, la palla, però, tocca la traversa e finisce in fallo laterale. Ci prova anche Barak (43') con un diagonale da corta distanza.

A inizio secondo tempo Italiano lascia negli spogliatoi Ikone e fa entrare Nico Gonzalez, mentre dall’altra parte Ballardini decideva di cambiare Viti e Volpato con Mulattieri e Bajrami. E l'argentino (54') con un tiro a girare cerca di sorprendere Consigli che però riesce a deviare in calcio d’angolo. E sugli sviluppi del corner (55') palla all’indietro per Arthur che scodella la palla dentro l’area del Sassuolo dove Martinez Quarta salta più in alto di tutti e batte Consigli con un colpo di testa. Bella esultanza del capitano viola che mostra la maglia con l’immagine di Joe Barone e la bacia.

La partita, però, non è chiusa perché al 57' il Sassuolo accorcia le distanze con Thorstvedt che segna con un secco diagonale. Ma palla al centro e Fiorentina che torna in gol: cross dalla sinistra di Parisi dentro l’area piccola dove Nico Gonzalez si libera della marcatura e in tuffo batte Consigli. Tre gol in quattro minuti per la gioia dei 22.575 spettatori presenti. Al festival del gol, però, non voleva mancare Barak: Sottil (62') lo serve dentro l’area e lui con un diagonale rasoterra da destra verso sinistra batte il portiere del Sassuolo.

La Fiorentina, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi e al 65' trova il quinto gol con un’azione di Barak-Gonzalez con l'argentino che da posizione centrale fuori area batte ancora una volta Consigli. Prosegue, poi, la girandola delle sostituzioni con Kouame e Quarta che nella Fiorentina vengono sostituiti da Belotti e Comuzzo, mentre nel Sassuolo Boloca ed entra Ceide. E nel finale, tra i viola, che spazio anche per l'ex Maxime Lopez al posto di Arthur e di Castrovilli per Sottil.