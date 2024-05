L'Inter si rilassa, Sassuolo bestia nera: un gol di Laurentié tiene in vita i neroverdi

Sassuolo-Inter 1-0

MARCATORE: 20'pt Laurentié

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli 6.5; Erlic 6.5, Kumbulla 7, Ferrari 6.5; Toljan 6.5 (41'st Missori sv), Lipani 6.5 (26'st Obiang 6), Henrique 6 (41'st Racic sv), Thorstvedt 6.5 (15'st Boloca 6), Doig 7; Laurienté 7.5; Pinamonti 6.5. In panchina: Pegolo, Cragno, Pedersen, Viti, Bajrami, Volpato, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Ballardini 7 INTER (3-5-2): Audero 6; Pavard 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (24'st Buchanan 6); Dumfries 5 (15'st Cuadrado 6), Frattesi 5.5 (24'st Barella 6), Asllani 6.5 (29'st Klaassen 6), Mkhitaryan 6 (15'st Arnautovic 5.5), Carlos Augusto 5.5; Sanchez 5.5, Lautaro 5.5 In panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Dimarco, Darmian, Sensi, Calhanoglu, Thuram. Allenatore: Inzaghi 5.5 ARBITRO: Marchetti di Ostia 6.5 NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Pavard, Boloca. Angoli: 2-5. Recupero: 1'pt, 4'st.

Dalla sfida a San Siro al Mapei, la seconda sconfitta stagionale dell’Inter arriva ancora col Sassuolo. I neroverdi vincono 1-0 grazie alla rete di Laurentié, un successo fondamentale in chiave salvezza: ora gli emiliani sono a -2 dall’Empoli, seppur con una gara in più. I nerazzurri restano a quota 89, nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Frosinone. I neroverdi, in condizioni di classifica precarie, hanno iniziato col piede premuto sull'acceleratore: la conclusione di Thorstvedt è stata deviata in corner, Lipani ha invece spaventato Audero con un tiro dalla distanza. Alla terza occasione gli uomini di Ballardini invece hanno trovato la rete con Laurentié - assist di Doig - dopo un errore in fase difensiva di Dumfries. La reazione dei campioni d’Italia è stata immediata, lo stesso Dumfries ha cercato di cancellare la disattenzione, ma il colpo di testa è terminato sull'esterno della rete. In pieno recupero Lautaro Martinez, su assist di Carlos Augusto, ha pareggiato i conti, ma la rete è stata annullata a causa della posizione irregolare dell’argentino.