Botta e risposta a San Siro, Milan-Genoa 3-3: all'87' l'autogol di Thiaw

Milan-Genoa 3-3

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (35' st Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (35' st Adli), Reijnders; Chukwueze (35' st Thiaw), Pulisic, Leão (23' st Okafor), Giroud (69 Nava, 96 Torriani, 95 Bartesaghi, 30 Caldara, 38 Terracciano, 32 Pobega, 85 Zeroli, 97 Sia) All.: Pioli.

Genoa (3-5-2): Martínez; Vogliacco (41' st Cittadini), De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj (29' st Strootman), Frendrup, Martin (29' st Haps); Ekuban (42' st Papadopoulos), Retegui. (16 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 5 Bohinen, 30 Ankeye) All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: nel pt 5' Retegui (R), 45' Florenzi, nel st 3' Ekuban, 26' Gabbia, 30' Giroud, 43' st Thiaw (autogol)

Recupero: 1' e 5'

Angoli: 6 a 1 per il Milan

Ammoniti: Reijnders e Vasquez per gioco falloso

Spettatori: 73.901

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Milan e Genoa, valevole per la 35 giornata di campionato. A San Siro il Grifone va avanti due volte con Retegui ed Ekuban, ma viene ripreso in entrambe le occasioni prima da Florenzi e poi da Gabbia. A ribaltare tutto ci pensa Giroud, ma nel finale un autogol di Thiaw certifica il pareggio. Tanti mugugni e fischi da parte dei tifosi rossoneri, che per la sesta gara di fila tra campionato ed Europa League non vedono vincere la propria squadra, abbandonando anche con largo anticipo gli spalti. Punto di gran carattere quello conquistato invece dagli uomini di Gilardino, che si portano a 43 punti in classifica. Passano appena tre minuti dal fischio d’inizio e arriva il primo grande episodio in favore della formazione ospite: Vogliacco va giù in area a contatto con Tomori, l’arbitro fischia il rigore e Retegui lo trasforma con freddezza nell’1-0. I rossoneri non ci stanno e provano subito ad organizzare una reazione, colpendo un palo al 13' con un tentativo a giro di destro di Pulisic. Lo stesso statunitense ci riprova al 39' dal limite, ma stavolta è bravo Martinez a volare e alzare in corner, salvando poi anche sul colpo di testa successivo di Theo Hernandez.