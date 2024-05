Il Verona batte la Fiorentina e vede la salvezza. Cagliari-Lecce ed Empoli-Frosinone solo pareggi

Cagliari-Lecce 1-1 Finisce con un pareggio la sfida salvezza tra Cagliari e Lecce, con un gol per parte a fotografare una partita estremamente equilibrata tra gli schieramenti di Claudio Ranieri e Luca Gotti. Ad aprire le marcature la rete nel primo tempo di Mina, con il Lecce che, per un tempo con l’uomo in più per l’espulsione di Gaetano, nel finale troverà poi il pareggio grazie a Krstovic. RETI: 26'pt Mina; 39'st Krstovic. CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 6.5; Zappa 6 (1'st Wieteska 6), Mina 7, Dossena 6.5, Augello 6 (32'st Azzi 6); Nandez 6 (41'st Obert sv), Makoumbou 6, Deiola 6.5, Luvumbo 6.5 (22'st Shomurodov 6); Gaetano 5; Lapadula 6 (1'st Sulemana 6).

In panchina: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio,

Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri 6.5.

LECCE (4-4-2): Falcone 6; Gendrey 6.5, Pongracic 5.5, Baschirotto 6, Gallo 6.5; Oudin 6 (27'st Rafia 6), Ramadani 5.5 (27'st Almqvist 6.5), Blin 6, Dorgu 5.5 (14'st Pierotti 5.5); Piccoli 5.5 (1'st Sansone 6), Krstovic 6.5.

In panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez,

Berisha, Touba.

Allenatore: Gotti 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 5.5.

------------------------------------------- Empoli-Frosinone 0-0 Empoli e Frosinone pareggiano per 0-0, nello scontro salvezza valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Al Castellani vincono solo le difese: da una parte l’Empoli viene fermato dal Var, dall’altro il Frosinone sbatte sulle parate di Caprile. Entrambe le formazioni avvertono il peso specifico dei punti in palio e il primo tempo, proprio per questa ragione, si rivela molto tattico e bloccato. Il Frosinone sembra provarci con maggiore convinzione, mettendo in luce una maggiore qualità di gioco. EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 6.5; Bereszynski 6.5, Ismajli 6.5, Luperto 6.5; Gyasi 6, Marin 6, Grassi 6 (10'st Maleh 6), Pezzella 5.5 (39'st Cacace sv); Fazzini 6 (26'st Zurkowski 6), Cambiaghi 5.5 (26'st Cancellieri 5.5); Niang 5.5 (10'st Caputo 5.5). In panchina: Vertua, Perisan, Bastoni, Goglichidze, Kovalenko, Shpendi, Destro. Allenatore: Nicola 6. FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini 6; Lirola 6.5, Romagnoli 6 (28'st Bonifazi 6), Okoli 6.5; Zortea 6, Barrenechea 6, Mazzitelli 6, Valeri 5.5; Soulé 5.5 (47'st Ibrahimovic sv), Brescianini 6.5 (40'st Gelli sv); Cheddira 6 (28'st Cuni 5.5). In panchina: Frattali, Pahic, Marchizza, Harroui, Garritano, Baez, Bidaoui, Caso, Kvernadze, Reinier, Seck, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco 6.