L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta e raggiunge la Roma: 1-2

Salernitana-Atalanta 1-2 (1-0)

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo, Pasalidis (1' st Pellegrino), Fazio, Pirola, Sambia (23' st Zanoli), Koulibaly, Basic, Bradaric (32' st Sfait), Tchaouna, Vignato (23' st Legowski), Ikwuemesi (15' st Weissman). (56 Costil, 65 Gregorio, 42 Guccione, 44 Manolas, 7 Martegani, 43 Fusco, 9 Simy). All.: Colantuono.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi, De Roon, Hien, Scalvini (1' st Ruggeri), Hateboer, Pasalic, Ederson (1' st Koopmeiners), Zappacosta, Miranchuk (1' st De Katelaere), Scamacca (34' st Djimsiti), Lookman (37' st Tourè). (1 Musso, 31 Rossi, 45 Palestra, 43 Bonfanti, 20 Bakker, 53 Comi, 25 Adopo). All.: Gasperini.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: nel pt 17' Tchaouna; nel st 14' Scamacca, 17' Koopmeiners.

Angoli: 6-1 per l’Atalanta.

Recupero: 3' e 5'.

Ammoniti: Pasalidis per gioco scorretto.

Spettatori: 5 mila.

L’Atalanta agguanta la Roma al quinto posto in classifica e rientra in zona Champions. La vittoria all’Arechi sulla Salernitana, ultima in classifica, già matematicamente retrocessa e senza obiettivi da raggiungere e che non vince una partita dallo scorso mese di dicembre, è meno facile di quanto ci si potesse aspettare. Ma in certi momenti della stagione, però, quel che conta e principalmente il risultato e la squadra di Gasperini è troppo esperta e cinica per fallire una simile opportunità. Gasperini, che festeggia le 300 partite in serie A sulla panchina dell’Atalanta, costretto a forzare il turnover per i tanti impegni ravvicinati della sua squadra, fa inizialmente sei cambi rispetto alla squadra schierata contro il Marsiglia.