Pazza idea azzurra per Tutino, non sarebbe la prima volta di una convocazione dalla B. E Spalletti...

Sognare non costa nulla. Soprattutto per lui, che è perfettamente consapevole di quanto i sogni possano contribuire ad alimentare speranze e nutrire, alla lunga, certezze. Già, lui, Gennaro Tutino, l'attaccante italiano con più gol di tutti nei campionati principali (A e B): 19. E in una Nazionale, quella guidata da Spalletti, che con il gol non ha feeling, una suggestione cadetta potrebbe essere utile. Lo diciamo subito, i giochi per gli Europei sono (quasi) fatti, ma l'allenatore ex Napoli sa bene che non dovrà lasciare nulla di intentato. Ecco perché il sogno Tutino in Nazionale non è un'assurdità. Diciannove centri, dicevamo. E manco mezzo brutto (fatta eccezione per qualche calcio di rigore). Gli ultimi appartengono al campionario di un talento assoluto: rovesciate, punizioni sotto l'incrocio da 25 metri, colpi di tacco al volo, tiri a giro, serpentine. Giocate che non appartengono affatto a un giocatore di serie B. Perché se il calcio fosse come il tennis, il ranking di Tutino sarebbe molto alto. In più, che non gusta, Tutino è un cosentino d'adozione ma è pur sempre uno scugnizzo napoletano. E, si sa, Spalletti ha un debole per quella gente lì...