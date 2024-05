Champions, Hummels porta in finale il Borussia Dortmund dopo 11 anni. Crolla il Psg

Paris Saint Germain - Borussia Dortmund 0-1

Marcatore: 5'st Hummels

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma 6.5; Hakimi 5.5, Marquinhos 6, Beraldo 5, Mendes 6; Zaire-Emery 5 (31'st Kang-in 6), Vitinha 6.5, Fabian Ruiz 5.5 (18'st Asensio 5.5); Dembelé 5, Ramos 5 (18'st Barcola 5,5), Mbappé 5.5. In panchina: Navas, Tenas, Ugarte, Danilo, Kolo Muani, Mutkiele, Soler, Skriniar, Zague. Allenatore: Luis Enrique 5.5.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel 6.5; Ryerson 6, Hummels 7.5, Schlotterbeck 7, Maatsen 6; Emre Can 6.5, Sabitzer 6.5; Sancho 6 (23'st Sule 6), Brandt 6.5 (39'st Nmecha sv), Adeyemi 6.5 (11'st Reus 6); Fullkrug 6. In panchina: Meyer, Lotka, Ozcan, Haller, Wolf, Moukoko, Malen, Watjen, Bynoe-gittens. Allenatore: Terzic 7.

Arbitro: Orsato (Ita) 6.5

Note: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Sabitzer, Hummels, Dembelé, Hakimi. Angoli: 12-4 per il Psg. Recupero: 1'; 4'.

Come all’andata così al ritorno: il Borussia Dortmund vince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per la finale di Wembley dell’edizione 2023/2024 della Champions League. A segno per i tedeschi Mats Hummels, per la seconda volta in sei giorni migliore tra i 22 in campo. Luis Enrique lancia Gonçalo Ramos nel tridente con Mbappé e Dembelé. In difesa c'è Beraldo al posto dell’infortunato Hernandez. Terzic conferma in toto l’undici dell’andata e di conseguenza il tridente composto da Sancho, Brandt e Adeyemi alle spalle di Fullkrug. Pressione costante ma poco produttiva del Psg in avvio. Kobel blocca un paio di conclusioni innocue poi Vitinha imbuca per Ramos che si gira e calcia dal limite mandando a lato. Di Ryerson, sull'esterno della rete, il primo tiro del Dortmund prima di un tentativo di Vitinha, alto sopra la traversa con il destro a giro. Da un salvataggio di Hummels su Mbappé nasce la migliore chance della frazione con Adeyemi che si fa tutto il campo in contropiede e conclude in caduta trovando la grande risposta di Donnarumma. A poco dall’intervallo Kobel è attento sulla botta potente ma centrale di Vitinha mentre, su un sinistro di Fabian, Schlotterbeck rischia l'autogol ma mette in calcio d’angolo.

Il match esplode a inizio ripresa quando il Paris si divora una doppia occasione: su un pallone vagante in area Ramos manca la deviazione vincente sotto porta, poi la sfera arriva sul secondo palo dove Zaire-Emery colpisce il legno da due passi. Gli sprechi dei padroni di casa vengono puniti immediatamente e il Borussia, un pò a sorpresa, passa in vantaggio con un colpo di testa di Hummels, perso da Beraldo, su angolo di Brandt. Veemente e confusa la reazione dei francesi a cui, a questo punto, servirebbe un miracolo. Ramos ha due palloni invitanti a centro area ma non prende mai lo specchio. In mezzo alle due opportunità per l’ex Benfica, Nuno Mendes esplode il sinistro dalla grande distanza e centra un altro palo. Anche sfortunato il Psg nell’assedio finale in cui Luis Enrique si gioca tutte le carte a disposizione. Marquinhos incorna e sfiora il gol, poi Kobel allunga sulla traversa un tiro sporco di Mbappé e infine anche Vitinha con siluro spacca il montante ma non gonfia la rete. Con 6 legni colpiti, tra andata e ritorno, il Paris non segna mai al Dortmund e saluta la Champions.