Il Genoa saluta "Marassi" con una vittoria. Il Bologna di Thiago Motta è sazio

Genoa - Bologna 2-0

Marcatori: 13' pt Malinovskyi, 14' st Vitinha.

Genoa (3-5-2): Leali 6 (41' st Sommariva sv); Cittadini 6.5 (31' st Matturro 6), Vogliacco 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (18' st Spence 6), Malinovskyi 7 (18' st Strootman 6), Frendrup 6.5, Thorsby 6, Martin 6.5; Vitinha 7 (31' st Ekuban sv), Gudmundsson 6.5. In panchina: Martinez, Bohinen, Messias, Bani, Retegui, Ankeye, Badelj, Haps. Allenatore: Gilardino 7

Bologna (4-1-4-1): Ravaglia 6 (41' st Bagnolini sv); De Silvestri 5.5 (41' st Corazza sv), Beukema 5.5, Lucumì 5, Lykogiannis 5; Moro 5.5; Orsolini 6 (15' st Odgaard 6), El Azzouzi 6, Fabbian 6.5 (15' st Urbanski 6), Saelemaekers 5 (25' st Karlsson 6); Castro 6. In panchina: Skorupski, Posch, Ilic, Soumaoro, Freuler, Ndoye, Kristiansen, Aebischer, Calafiori. Allenatore: Motta 5.5

Arbitro: Santoro di Messina 6

Note: spettatori 32.000 circa. Ammoniti: El Azzouzi, Castro, Leali. Angoli: 3-6. Recupero: 3' pt, 5' st

Da quando Thiago Motta è stato segnalato vicino alla Juventus il Bologna ha perso smalto e vivacità. E la corsa per il terzo posto sembra appannaggio dei bianconeri. Parallelamente il Genoa saluta il suo pubblico, davvero encomiabile, con una condotta di gara perfetta e vince 2-0, con merito, una partita messa in discesa da una magia di Malinovskyi e chiusa, quasi allo scoccare dell’ora, da Vitinha. Prime schermaglie in avvio poi Gudmundsson non arriva sul pallone (12'). Un minuto ed un colpo di biliardo di Malinovskyi regala il vantaggio ai grifoni. Il rasoterra di sinistro dal limite tocca il palo alla sinistra di Ravaglia e si insacca. L’azione era stata condotta con maestria da Frendrup e Martin. Il Bologna attacca, Martin salva su Orsolini (19'), Lucumi sbaglia, Vitinha non si aspettava l’errore (24') e l’azione sfuma. Al 26' cross di Orsolini per la testa di Fabbian e palo pieno. Un tiro ad incrociare di Vitinha con palla alta chiude il primo tempo.