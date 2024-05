Empoli salvo all'ultimo respiro, Niang piega la Roma 2-1

EMPOLI (3-5-2): Caprile 6; Bereszynski 6 (22'st Caputo 6), Ismajli 6, Luperto 7; Gyasi 6.5 (1'st Walukiewicz 6), Bastoni 6 (10'st Fazzini 6), Marin 6.5, Maleh 6 (32'st Cambiaghi 6), Cacace 7; Destro 6 (1'st Niang 7), Cancellieri 7. In panchina: Perisan, Seghetti, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Kovalenko, Zurkowski, Shpendi. Allenatore: Nicola 7.

ROMA (4-3-3): Svilar 6.5; Celik 6.5, Mancini 6, Ndicka 5.5, Angelino 6; Bove 6, Cristante 5, Aouar 6.5 (25'st Pellegrini 6); Dybala 5.5 (43'st Joao Costa sv), Abraham 5 (25'st Azmoun sv), Zalewski 6.5 (34'st El Shaarawy 6). In panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Kristensen, Baldanzi, Pagano, Pisilli. Allenatore: De Rossi 5.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6. RETI: 13'pt Cancellieri, 46'pt Aouar, 48'st Niang. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gyasi, Destro, Marin, Joao Costa, Niang. Angoli: 4-5. Recupero: 3' pt, 5' st.

Un gol di Niang al 93' regala una clamorosa salvezza all’Empoli all’ultimo respiro dell’ultima giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2-1 proprio grazie alla rete dell’ex Milan, dopo che Aouar era riuscito a pareggiare l’iniziale gol dell’ex giallorosso Cancellieri. Davide Nicola compie così un altro miracolo mantenendo la categoria a quota 36 punti, condannando incredibilmente il Frosinone che cade in casa con l’Udinese 0-1 (salvi anche i bianconeri). Sconfitta indolore ma comunque amara per la Roma, che nel frattempo già sapeva di non poter partecipare alla prossima Champions League vista la vittoria dell’Atalanta con il Torino (bergamaschi che potranno chiudere addirittura terzi)