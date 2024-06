La Juventus licenzia Max Allegri per giusta causa. Il tecnico livornese pronto a fare ricorso

Massimiliano Allegri ha ricevuto dalla Juventus la lettere con notifica di licenziamento per giusta causa. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio. La decisione arriva in seguito al caos andato in scena nel post-partita della finale di Coppa Italia che la società bianconera ha vinto contro l'Atalanta.

Allegri in questo momento è a Londra e assisterà questa sera alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Un rapporto di fiducia incrinatosi nei mesi scorsi tra il tecnico livornese e il direttore dell'area tecnica Cristiano Giuntoli. Un rapporto scioltosi come neve al sole dopo il comportamento di Allegri a fine gara nei confronti della dirigenza e dopo le frasi che l'ormai tecnico bianconero ha utilizzato apostrofando il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, prossimamente Allegri presenterà un'impugnativa del licenziamento, un ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro. Tra Allegri e la Juventus quindi finirà in tribunale, con una battaglia senza esclusione di colpi. E possiamo anticipare che nel ricorso Allegri chiederà lui stesso al club dei danni d'immagine".