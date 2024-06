Re Carlo e la manita Champions, Ancelotti in visibilio: “Vi prego, non svegliatemi!”

La Champions conquistata con il Real Madrid a Wembley è il 29mo da allenatore per Carlo Ancelotti: solo con i 'blancos' sono arrivate 3 Champions League, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Liga, 2 Mondiale per Club, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe del Re. Ci sono poi le Champions, 2 Supercoppe Europee, uno Scudetto, una coppa Italia, una Supercoppa Italiana, e una Intercontinentale con il Milan, una Community Shield, una Premier League, una Fa Cup con il Chelsea, le due Supercoppe di Germania e una Bundesliga con il Bayern più una Ligue 1 con il Psg e una Coppa Intertoto con la Juventus.

«Una sensazione molto bella», ha commentato dopo la finale vinta , «ma non è importante la quantità di trofei vinti bensì vivere queste serate qui. Sembra un sogno questo secondo capitolo al Real Madrid, spero di non svegliarmi. Anche Florentino Perez era molto felice, è la chiave di tutto questo». «Tanti complimenti a lui che ha superato Bernabeu per numero di Champions vinte», ha aggiunto al microfono di Sky Sport, «Toni Kroos lascia dopo questa partita ed è difficile accettarlo per noi, ma lo fa alla grande alzando il suo sesto trofeo in questa competizione».