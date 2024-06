Spalletti sceglie i 26 per l’Europeo 2024: fuori Ricci, Orsolini e Provedel

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per l’Europeo 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno a Coverciano , restano esclusi dalla lista Samuele Ricci , Riccardo Orsolini e Ivan Provedel . Preallertato dal Ct, il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani .

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter)

(Inter) Bryan Cristante (Roma)

(Roma) Nicolò Fagioli (Juventus)

(Juventus) Michael Folorunsho (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Davide Frattesi (Inter)

(Inter) Jorginho (Arsenal)

(Arsenal) Lorenzo Pellegrini (Roma)

Attaccanti:

Federico Chiesa (Juventus)

(Juventus) Stephan El Shaarawy (Roma)

(Roma) Giacomo Raspadori (Napoli)

(Napoli) Mateo Retegui (Genoa)

(Genoa) Gianluca Scamacca (Atalanta)

(Atalanta) Mattia Zaccagni (Lazio)

Programma di allenamento

Gli azzurri torneranno a radunarsi a Coverciano per sostenere alle 17 la seduta di allenamento (aperta ai media i primi 15 minuti). Alle 19.15 è in programma l’incontro (chiuso ai media) con il responsabile della commissione arbitri UEFA Roberto Rosetti, che esporrà le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle gare del Campionato Europeo.