Barella-Inter, matrimonio allungato fino al 2029. Juve alla prese con il centrocampo

Adesso è ufficiale: Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus. Sul tavolo rimane il rinnovo di Simone Inzaghi, da capire soltanto quale sarà la modalità: un anno con opzione per un’ulteriore stagione oppure un biennale fino al 2027. Intanto i nerazzurri diranno addio ad Alexis Sanchez, il cileno ha rifiutato una prima proposta del River Plate e potrebbe rimanere a giocare in Italia: probabile un rientro all’Udinese, ma non è escluso un affondo nei prossimi giorni del Parma. Grandi manovre anche in casa Juventus, i bianconeri penseranno prima alle cessioni: Wojciech Szczesny è sempre più vicino all’Al-Nassr, Federico Chiesa - impegnato con la nazionale italiana a Euro 2024 -, resta nel mirino della Roma, ma tutto verrà rimandato al termine dell’avventura azzurra in Germania. Nel frattempo la squadra mercato lavora per chiudere l'operazione Douglas Luiz: c'è l’accordo col calciatore dell’Aston Villa, l’obiettivo è offrire 20 milioni agli inglesi inserendo nell’operazione McKennie e Iling. Il Milan preme sull'acceleratore e cerca di convincere Adrien Rabiot, in scadenza il 30 giugno con la Juventus: i rossoneri offrono di più rispetto ai bianconeri, ma la decisione definitiva verrà presa soltanto al termine degli Europei.