Campionati Europei, Taddeucci d'argento nella 5 chilometri in acque libere

Medaglia d’argento per Ginevra Taddeucci nella 5 chilometri dei Campionati europei di nuoto in acque libere di Belgrado in Serbia. Quello della ventisettenne fiorentina è il quinto podio per l’Italia in due giorni nella specialità dopo l’oro di Gregorio Paltrinieri, l’argento e il bronzo di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi nella 10 km, ed il bronzo di Marcello Guidi nella 5 km. Bis con la 10 km per la tedesca Leonie Antonia Beck che ha vinto in 58'25"3. Taddeucci (Fiamme Oro) ha concluso seconda in 58'26"5, terza l’ungherese Bettina Fabian in 58'28"7.